撤銷1張6萬元罰單 北市府4公務員全部涉貪交保

台北市政府建管處使用管理科前科長陳建銘遭檢舉接受議員關說，協助業者撤銷違反建築法的6萬元罰單；檢調昨天搜索、約談陳等4名公務員、2名業者追查貪汙圖利案情，4名公務員今天凌晨全部諭令交保。

檢調懷疑，涉案建管處公務員與違法撤銷罰單有關，其中，陳建銘以20萬元交保，股長胡煌堯以10萬元交保，另，莊家維以10萬元交保，王夢娟以5萬元交保。

此外，辦案人員還列從事裝潢業務的廠商林欣怡為被告，也依共犯身分諭令林女以10萬元交保，一波強制處分之後，檢調繼續釐清案情，對於是否確有市議員捲入，審慎查證。

台北市聖泰科技公司2020年未依規定於公司裝修時，向建管處報備，建管處原依建築法對業者開罰，不過，業者透過某市議員向市府行政單位施壓、關說，致陳建銘藉行政裁量權撤銷既有罰單。