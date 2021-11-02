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撤銷1張6萬元罰單 北市府4公務員全部涉貪交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

北市政府建管處使用管理科前科長陳建銘遭檢舉接受議員關說，協助業者撤銷違反建築法的6萬元罰單；檢調昨天搜索、約談陳等4名公務員、2名業者追查貪汙圖利案情，4名公務員今天凌晨全部諭令交保。

檢調懷疑，涉案建管處公務員與違法撤銷罰單有關，其中，陳建銘以20萬元交保，股長胡煌堯以10萬元交保，另，莊家維以10萬元交保，王夢娟以5萬元交保。

此外，辦案人員還列從事裝潢業務的廠商林欣怡為被告，也依共犯身分諭令林女以10萬元交保，一波強制處分之後，檢調繼續釐清案情，對於是否確有市議員捲入，審慎查證。

台北市聖泰科技公司2020年未依規定於公司裝修時，向建管處報備，建管處原依建築法對業者開罰，不過，業者透過某市議員向市府行政單位施壓、關說，致陳建銘藉行政裁量權撤銷既有罰單。

檢調蒐證，陳建銘主責撤單事宜，令業者省卻6萬元經濟利益，蒐證後啟動偵查；檢方昨天指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索，約談陳建銘等人到案，並協請公司所在址不動產所有權人李姓屋主還原屋況，確認建物的確經更動。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

公務員 北市 貪汙 關說

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