白牌計程車司機兼差提款車手 獲利3千判刑1年5月

范姓白牌計程車司機因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，范涉嫌依集團成員指示，向陳姓女被害人收取37萬元後，再交給集團成員後獲得3千元報酬。台南地院依范觸犯洗錢罪，判處徒刑1年5月，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。

判決說，范姓男子於今年5月25日之前，經綽號「態度」男子招攬，加入詐欺集團擔任車手，負責依其指示至特定地點拿取裝有詐欺贓款包裹，每領取1件包裹即可從中獲取3千元報酬。

詐欺集團成員5月25日上午9點多，假冒係書記官撥打電話給陳姓女被害人，並向陳佯稱涉及洗錢，須交付37萬元始能解決，陳女同一天下午2點22分，依指示將裝有37萬元紙袋，放置在住處前。

范依「態度」指示拿取該紙袋，並交給「態度」後，得3千元報酬。陳女發覺受騙報警法辦、起訴。范於法院審理時，自白洗錢犯行，