白牌計程車司機兼差提款車手 獲利3千判刑1年5月
范姓白牌計程車司機因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，范涉嫌依集團成員指示，向陳姓女被害人收取37萬元後，再交給集團成員後獲得3千元報酬。台南地院依范觸犯洗錢罪，判處徒刑1年5月，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。
判決說，范姓男子於今年5月25日之前，經綽號「態度」男子招攬，加入詐欺集團擔任車手，負責依其指示至特定地點拿取裝有詐欺贓款包裹，每領取1件包裹即可從中獲取3千元報酬。
詐欺集團成員5月25日上午9點多，假冒係書記官撥打電話給陳姓女被害人，並向陳佯稱涉及洗錢，須交付37萬元始能解決，陳女同一天下午2點22分，依指示將裝有37萬元紙袋，放置在住處前。
范依「態度」指示拿取該紙袋，並交給「態度」後，得3千元報酬。陳女發覺受騙報警法辦、起訴。范於法院審理時，自白洗錢犯行，
法官審酌，范不從事事正當工作，與人分工而非法取財，使告訴人受有重大損害，並造成國家查緝犯罪困難，嚴重破壞社會治安及金融秩序，兼衡被告非擔任主導犯罪角色，犯後坦承犯行，入監前從事白牌車司機等一切情狀，量處其刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言