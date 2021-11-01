買便當虛報帳 新北衛生局約聘雇貪2萬餐費判2年緩刑

36歲郭姓男子2011年1月起在新北市衛生局受雇成為負責辦理心理衛生醫療教育訓練業務的約聘雇人員，卻4度趁著舉辦教育訓練等活動、核銷便當時，向便當店要取空白、已蓋妥店戳的收據，再填上總價1萬2千元，藉此貪取衛生局核銷金額共2萬5千餘元。

郭男事後向法務部廉政署自首，新北地方法院審理後，審酌郭男自首，又繳回所有犯罪所得，且詐欺財物在5萬元以下，處有期徒刑兩年，緩刑兩年。

廉檢調查，郭男在受聘僱的7年間，三度使用已蓋妥店家店戳的空白便當收據，變造便當費用、數量等數字，甚至是假借活動名義填寫空白收據，詐取衛生局核銷經費共2萬5千餘元。