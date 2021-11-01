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男大生為300元房租打傷人 賠2萬元再被判拘役10日

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

陳姓男大生把父親給他住的房子分租給施姓男子，施男因積欠300元租金，陳男索討租金時，兩人發生口角，陳男出手毆打施男，施男求償2萬元後，仍不願撤告，彰化地方法院依傷害罪將陳男判處拘役10日，可易科罰金。

判決書指出，陳姓大學生去年2月分租一間房間給施男，第一個月出租3500元，第二月降為3000元，後來又改一天租金100元，施男欠了300 元租金，去年4月27日晚間陳男到施男房間索討積欠租金300元，兩人口角下，陳男毆打施男，造成施男右手肘、手腕擦挫傷等傷害。

施男提告傷害後，兩人在調解委員會調解下，陳男賠償施男醫藥費、精神撫慰金2萬元，但施男仍認為陳男犯後態度不佳，不願撤告。

由於陳男有重度憂鬱症，目前大學肄業，法官認為，陳男不思以理性方式溝通，毆傷施男實有不該，不過陳男也已賠償施男2萬元，彌補施男受損害之事，因此判處陳男拘役10日，全案可上訴。

陳姓男大生把父親給他住的房子分租給施姓男子，施男因積欠300元租金，陳男索討租金時，兩人發生口角，陳男出手毆打施男，施男求償2萬元後，仍不願撤告，彰化地方法院依傷害罪將陳男判處拘役10日。圖／資料照
陳姓男大生把父親給他住的房子分租給施姓男子，施男因積欠300元租金，陳男索討租金時，兩人發生口角，陳男出手毆打施男，施男求償2萬元後，仍不願撤告，彰化地方法院依傷害罪將陳男判處拘役10日。圖／資料照

憂鬱症 彰化 大學生

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