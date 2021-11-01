男大生為300元房租打傷人 賠2萬元再被判拘役10日

陳姓男大生把父親給他住的房子分租給施姓男子，施男因積欠300元租金，陳男索討租金時，兩人發生口角，陳男出手毆打施男，施男求償2萬元後，仍不願撤告，彰化地方法院依傷害罪將陳男判處拘役10日，可易科罰金。

判決書指出，陳姓大學生去年2月分租一間房間給施男，第一個月出租3500元，第二月降為3000元，後來又改一天租金100元，施男欠了300 元租金，去年4月27日晚間陳男到施男房間索討積欠租金300元，兩人口角下，陳男毆打施男，造成施男右手肘、手腕擦挫傷等傷害。

施男提告傷害後，兩人在調解委員會調解下，陳男賠償施男醫藥費、精神撫慰金2萬元，但施男仍認為陳男犯後態度不佳，不願撤告。