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不小心擦撞汽車後照鏡算「肇逃」 他打官司抗罰成功！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

呂姓機車騎士今年初行經台北市區，擦撞停等紅燈汽車的後照鏡，事後見對方沒反應而離開現場，卻被依肇事逃逸開罰3000元並吊扣駕照，他不服提行政訴訟，台北地方法院認為，汽車駕駛當下沒有咎責實際行動，難認呂有肇逃意圖，判呂勝訴，可上訴。

呂1月2日下午5時許騎機車行經忠孝東路四段、光復南路口，擦撞停等紅燈汽車的後照鏡，他事後騎到前方機車停等區，待綠燈後往前行。汽車駕駛隔天提供行車紀企劃密後報案。

警方依法舉發，台北市交通事件裁決所裁罰3000元，吊扣駕照1個月，並參加道路交通安全講習，呂提起行政訴訟抗罰。

呂主張，事故很輕微，他的機車後照鏡沒有歪斜，且他有暫停幾秒，後座妻子也跟汽車駕駛舉手致歉，但汽車駕駛沒有搖下車窗要處理事故，他才騎到機車停等區等紅燈。

呂認為，他沒有要肇事逃逸，因汽車駕駛事後認為後照鏡卡卡的，為請保險公司處理才會報警。請求撤銷吊銷駕照、參加講習的處分。

法院認為，根據行車記錄器畫面，汽車駕駛當時回應乘客「不用啦，等下我下車看」，認為駕駛當下沒有究責的具體行動，且汽車後照鏡只有輕微刮痕，事故情節輕。

判決指出，汽車駕駛無究責作為，能理解呂自認可以離去，雖然呂處置欠周全，但難認有肇逃意思，且汽車駕駛也表明不追究呂的責任，判呂勝訴。

機車示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
機車示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

駕照 北市

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