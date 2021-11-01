被控詐5千萬股款判無罪 亞太財金：悟覺妙天顛倒黑白

「悟覺妙天」禪師指控遭人詐騙投資款5100萬元。圖／聯合報系資料照 俗名黃明亮的「悟覺妙天」禪師指控遭人詐騙投資款5100萬元，檢方偵查，依詐欺多罪起訴亞太財金顧問公司負責人楊岐等人；台北地方法院審理認為，妙天有意借重楊的人脈賣靈骨、道場才出錢，判楊岐等人詐欺無罪。

妙天另聲請沒收亞太財金的犯罪所得，亞太財金委任律師慶啟人辦理，法院因判楊岐無罪，也判犯罪所得無從沒收。可上訴。

針對被控詐欺判無罪，亞太財金顧問公司今天說，悟覺妙天顛倒黑白、盜竊公司內部機密資料，極盡混淆視聽之能事，8年前投資亞太時， 妙天還委託律師、會計師以非法手段取得內部機密資料。

亞太財金還說，悟覺妙天妨害公司名譽、影響司法公正，對夥伴、大股東們表達十二萬分歉意，而妙天造成公司的巨額損失，已請律師依法提起誣告、偽證罪等告訴，要求妙天要賠償。

台北地檢署指控，2013年亞太公司缺乏資金，楊岐邀請妙天投資，妙天誤信楊岐的營運簡報，分別匯款2000萬元、3100萬元至亞太的帳戶，但事後委任會計師查帳發現，亞太連年虧損，楊岐犯詐欺罪。

法院審理時，楊岐辯稱，妙天是看上他才投資，目的在能順利收購紐約人壽，當時妙天先決定要投資1億元，後來說手頭很緊，只能投資5100萬元。

妙天作證時說，他看不懂財務報表，投資亞太就是相信楊岐這個人，因為楊岐說他是許水德(前考試院長，已故)的機要秘書，又和總統府秘書長熟識，也和陳履安(前監察院長)很熟，主要是因為社會地位而相信楊岐。

法官認為，投資人形成投資的原因多端，或因人情壓力，或因對獲利樂觀，或基於其他事務的考量，不一而足；妙天就楊岐施用詐術的說法，前後證述不一，不能僅憑單一指述即認定楊岐施詐。

判決書指出，有丁姓會計師到案證稱，楊岐2013年、2014年找他談新竹關西的「琉璃光蓮花世界」靈骨塔，說靈骨塔想找買主，楊岐曾提供靈骨塔的介紹，還說有南港的道場想賣；丁證稱「楊岐說是妙天委託他賣的」，但最後沒有成交。

法官認為，妙天投資亞太前後，想出售道場、靈骨塔，楊岐曾協助找買家，因此，楊岐所辯稱妙天想以亞太併購紐約人壽，利用楊岐建立人壽保險與靈骨塔事業，為有其依據，檢察官舉證不足以證明楊岐等人詐欺，判本案詐欺無罪。

不過，檢察官起訴楊岐、亞太前營運長邱淑娟、前名義負責人周武雄、前監察人黃弘仁，法院仍認為他們違反公司法，分別判得易科罰金刑。