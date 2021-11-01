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疫情賣不掉花枝丸過期1年 台中水產老闆改標網售被起訴
台中市白姓男子是沙鹿區水產行的老闆，他因疫情衝擊影響營收，涉嫌在今年2月間，將888盒、已在去年4月到期的「魚卵花枝丸」改標，將有效日期延長到今年3月，並委託員工將改標後的花枝丸在網路上販售，警方與食藥署接獲檢舉後前往查緝，當場查獲改標的商品，及時阻止改標商品流入市面，台中地檢署今偵結，依偽造文書罪起訴。
起訴指出，白姓男子（26歲）是台中市沙鹿區均立水產公司的負責人，他因為新冠肺炎疫情衝擊營收，為了牟取不法利益，涉嫌在今年2月初，將888盒製造日期為2017年4月、有效日期為2020年4月的「魚卵花枝丸」重新改標，以印有製造日期為2020年11月，及有效日期2021年3月標籤的外袋，重新包裝，並指示不知情的員工，透過網路社群販售。
不過保七總隊第三大隊第二中隊與食藥署人員接獲檢舉，在今年2月3日晚間6時許前往查緝，在現場的垃圾桶內，查獲已更換包裝的「魚卵花枝丸」888盒、出貨單、打標機、標籤紙、碳粉、封磨機等贓證物，及時阻止過期商品流入市面。
全案在檢警詢問時，白姓男子承認涉案，檢方認定白涉嫌詐欺取財未遂罪、偽造文書罪，今偵結起訴。
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