懷疑來借錢活活打死妹夫 害妹妹新婚3個月就守寡

吳姓男子見剛結婚3個月的楊姓妹夫到家中，懷疑楊要來借錢，和陳姓友人上前圍毆，導致楊因肋骨骨折，加上原有心臟肥大、右心室擴張病變，活活遭打死；更一審依傷害致死罪判吳、陳各7年10月與7年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊平時在高雄做生意，曾向岳母借了數萬元但遲遲沒返還，引起吳男不滿；案發時，楊才登記結婚3個月，妻子還懷有身孕。2018年3月18日，吳看到楊姓妹夫出現在宜蘭礁溪住處廚房，便問胞妹，楊是不是來借錢，一句話引爆衝突。

吳母和楊的友人將兩人拉開，吳母喊「不要這樣打，會出人命」，但兩人又在廚房門口打了起來，從後門持續打到前門。陳男聽到打架聲前來查看，也加入圍毆楊的行列。楊因左側第3肋骨側部骨折、身體多處負傷，警方獲報趕到現場時已奄奄一息，最後因心因性休克而猝死。

一審依傷害致死罪判吳、陳各7年10月與7年6月徒刑，但二審改依傷害罪，判吳、陳各1年6月，被最高法院撤銷，發回更審。高院更一審審理時，吳、陳承認和楊互毆，但否認傷害致死。律師辯護則指，楊可能是死於心臟病發，和吳、陳的攻擊沒有因果關係。

目擊證人表示，吳、陳出手很重，打到馬路邊也沒歇手，陳還在楊蹲倒在地後持續攻擊，前後衝突時間達30分鐘之久。