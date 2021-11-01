毆打妹夫致死 男子判7年10月定讞

宜蘭縣吳姓男子質疑新婚3個月的楊姓妹夫到娘家借錢，雙方發生肢體衝突，吳男與陳姓友人圍毆楊男，楊男送醫後不治。最高法院今天判吳男、陳男7年10月、7年6月徒刑定讞。

判決指出，楊男與妻子吳姓女子於民國106年底結婚，107年3月間，楊男到妻子宜蘭礁溪娘家，大舅子吳男看到後，向妹妹詢問楊男是否來借錢，引發楊男不滿，雙方發生口角，進而互毆。吳男友人陳姓男子、游姓男子見狀加入戰局，圍毆楊男。

楊男被圍毆後報警處理，並表示身體不適，送醫治療，當天傍晚因心因性休克猝死。

宜蘭地方法院審理後，依家暴傷害致死罪，分別判處吳男有期徒刑7年10月、陳男有期徒刑7年6月、游男有期徒刑7年4月。游男未上訴而定讞。吳男、陳男提起上訴。

台灣高等法院二審認定，楊男生前有心臟疾病，連妻子都不知道，吳、陳的傷害行為，對於楊男死亡的結果，客觀上不能預見，所以不必對死亡結果負責，改依傷害罪判處2人各1年6月徒刑。檢方不服，提起上訴。

最高法院認為，二審論斷不合於經驗法則與論理法則，且有理由不備及適用法則不當的違誤，判決撤銷原判決，發回更審。高院更一審改依家暴傷害致死罪，判決吳男7年10月徒刑、陳男7年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。