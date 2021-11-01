學習司法官酒後嗆警退訓 其父曾捲入翁茂鍾案被調查

司法官學院62期韓姓學習司法官，酒後嗆警「三字經」，涉妨害公務罪嫌送辦，被司法官學院退訓；據了解，韓男的父親在南部法界工作，曾因涉入富商翁茂鍾社會勞動案造假事件被司法調查。

韓姓準司法官與友人今年10月10日晚間在台北市大安區某餐廳飲酒聚餐，同桌友人酒後發生衝突，警方前往處理，韓不滿警方處理程序，先假稱自己是台北地檢署檢察官，又辱罵員警「三字經」，警方依妨害公務罪法辦他。

司法官學院接獲通知後，召開專案考評會議，認定韓員違反司法官學員守則，決議評定為品德學識成績不及格，並報請司法官訓練委員會審議，廢止韓的受訓資格。