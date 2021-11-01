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花瓶砸死母 國民法官判18年 二審今維持原判

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

司改重頭戲「國民法官法」2023年將上路，但因僅一審有國民法官參與刑事審判，上訴審是否撤銷改判「重頭來」，國人關注。台灣高等法院第一件上訴審模擬法庭今宣判，拿花瓶砸死母親的王志明一審時被依殺直系親尊親屬罪判刑18年，二審今駁回上訴。

高院將在本周五針對案件的審理程序、流程順暢度進行座談、檢討。

模擬案件裡，男子王志明因照顧罹患糖尿病、高血壓和中風的母親王陳月娥而未工作，且王母催他結婚、甚至花錢要幫兒子娶大陸新娘，但大陸新娘未入境，她才知被騙錢。王志明有吸強力膠、酗酒習慣，母子關係緊張，2020年2月凌晨王拿花瓶敲擊母親的頭，母親傷重死亡。新北地方法院在模擬時，王被判18年有期徒刑。

高院9月24日進行準備程序，由吳勇毅擔任受命法官，10月18日的審判的合議庭審判長為許永煌，陪席法官是呂煜仁。高檢署公訴檢察官認為一審量刑過輕，並指本案在一審時有許多證據「應調查而未調查」，包括量刑有許多錯誤的訊息，科刑應要正視正確的資訊。檢察官越方如指出，一審法官心證受不當影響，審判程序違法，整件悲劇被誘導成「長照悲歌」。

律師鄭嘉欣則認為被告遭「標籤化」，且沒能防止國民法官預斷，一審沒有採對被告的有利證據；她質疑王志明如何重擊母親頭部、敲了幾下，審、檢看到了嗎？她質疑國民法官是否看見「靈魂的呼喊、凝視他的痛苦啊！」

經高院審理後，今駁回檢察官和被告上訴，維持一審18年徒刑刑度。

國民法官實際上路後，上訴維持率是外界關切的重點，尤其國民法官審理的案件是故意犯罪因而發生死亡結果的殺人、傷害致死等重罪，觸及死刑量刑。最高法院今年7月2日將害死6條人命、4度被判死刑的縱火犯湯景華「自為改判」無期徒刑，司法院這兩年花龐大預算宣傳的「國民法官制」，屆時如出現死刑判決，是否遭上訴審直接撤銷改判、讓飽受輿論抨擊的「湯景華案」重複上演，法界也沒人敢肯定。

司法院院長許宗力在高院模擬庭審判前致詞，指上訴審法院要如何依照國民法官法規範及立法意旨審理，是新制成功的關鍵，上訴審法院所面對的挑戰與擔負的角色的重要性，不亞於第一審法院。依照國民法官法規定，上訴審法院關於事實認定，除非原審判決違背經驗法則或論理法則，且顯然影響判決結果，否則第二審法院應該尊重；原審合法調查過的證據，二審法院原則可以直接作為判斷的依據；當事人、辯護人在第二審法院，原則不得調查新證據。

台灣高等法院模擬國民參與審判的「弒母案」上訴審，今日宣判，維持一審18年刑度；合議庭由審判長許永煌（中）、陪席法官呂煜仁（右）、受命法官吳勇毅（左）組成。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院模擬國民參與審判的「弒母案」上訴審，今日宣判，維持一審18年刑度；合議庭由審判長許永煌（中）、陪席法官呂煜仁（右）、受命法官吳勇毅（左）組成。記者王宏舜／攝影

國民法官 司法院 死刑

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