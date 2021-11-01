花瓶砸死母 國民法官判18年 二審今維持原判

司改重頭戲「國民法官法」2023年將上路，但因僅一審有國民法官參與刑事審判，上訴審是否撤銷改判「重頭來」，國人關注。台灣高等法院第一件上訴審模擬法庭今宣判，拿花瓶砸死母親的王志明一審時被依殺直系親尊親屬罪判刑18年，二審今駁回上訴。

高院將在本周五針對案件的審理程序、流程順暢度進行座談、檢討。

模擬案件裡，男子王志明因照顧罹患糖尿病、高血壓和中風的母親王陳月娥而未工作，且王母催他結婚、甚至花錢要幫兒子娶大陸新娘，但大陸新娘未入境，她才知被騙錢。王志明有吸強力膠、酗酒習慣，母子關係緊張，2020年2月凌晨王拿花瓶敲擊母親的頭，母親傷重死亡。新北地方法院在模擬時，王被判18年有期徒刑。

高院9月24日進行準備程序，由吳勇毅擔任受命法官，10月18日的審判的合議庭審判長為許永煌，陪席法官是呂煜仁。高檢署公訴檢察官認為一審量刑過輕，並指本案在一審時有許多證據「應調查而未調查」，包括量刑有許多錯誤的訊息，科刑應要正視正確的資訊。檢察官越方如指出，一審法官心證受不當影響，審判程序違法，整件悲劇被誘導成「長照悲歌」。

律師鄭嘉欣則認為被告遭「標籤化」，且沒能防止國民法官預斷，一審沒有採對被告的有利證據；她質疑王志明如何重擊母親頭部、敲了幾下，審、檢看到了嗎？她質疑國民法官是否看見「靈魂的呼喊、凝視他的痛苦啊！」

經高院審理後，今駁回檢察官和被告上訴，維持一審18年徒刑刑度。

國民法官實際上路後，上訴維持率是外界關切的重點，尤其國民法官審理的案件是故意犯罪因而發生死亡結果的殺人、傷害致死等重罪，觸及死刑量刑。最高法院今年7月2日將害死6條人命、4度被判死刑的縱火犯湯景華「自為改判」無期徒刑，司法院這兩年花龐大預算宣傳的「國民法官制」，屆時如出現死刑判決，是否遭上訴審直接撤銷改判、讓飽受輿論抨擊的「湯景華案」重複上演，法界也沒人敢肯定。