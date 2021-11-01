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屢次遛鳥仍不知悔改 辯稱拉鍊故障才掉出來

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東黃姓男子曾涉犯妨害風化罪，遭判4個月有期徒刑，執行完畢後仍不知悔改，今年兩度前往屏東某國小，公然向路人裸露生殖器，遭路人報警後逮捕。黃男辯稱，「揉大腿，拉鍊故障才掉出來」；經審理，屏東地方法院將他依公然猥褻罪，處六個月徒刑，全案可上訴。

判決出指出，黃男2019年因涉犯妨害風化罪，遭判4個月有期徒刑，並於同年8月21日執行完畢卻不知悔改，於今年3月13日下午3時40分許、4月10日兩度在屏東市某國小內公然向路人裸露生殖器，遭錄影存證後報警逮捕。

黃男被逮時辯稱，手在揉大腿，拉鍊故障，拉鍊掉下來，可能在手動的過程，生殖器就有掉出來。經目擊者證詞，手機錄影確認犯行，警詢、偵查期間黃男皆坦承犯行，後由檢方起訴，向法院聲請簡易判決。

經查黃男受有期徒刑執行完畢後，5 年以內故意再犯妨害風化罪，屬累犯。合議庭審酌，黃男為滿足一己私慾，不顧公眾場所他人感受，將性器官露出供人觀覽不僅違反社會善良風俗，更造成他人心理陰影，且仍不知悔改，再犯妨害風化犯行；經審理，地院將他依公然猥褻罪，處6個月徒刑，全案可上訴。

屏東黃姓男子妨害風化罪累犯，地方法院將他依公然猥褻罪，處六個月徒刑，全案可上訴。記者陳弘逸／攝影
屏東黃姓男子妨害風化罪累犯，地方法院將他依公然猥褻罪，處六個月徒刑，全案可上訴。記者陳弘逸／攝影

屏東 猥褻 器官

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