屢次遛鳥仍不知悔改 辯稱拉鍊故障才掉出來

屏東黃姓男子曾涉犯妨害風化罪，遭判4個月有期徒刑，執行完畢後仍不知悔改，今年兩度前往屏東某國小，公然向路人裸露生殖器，遭路人報警後逮捕。黃男辯稱，「揉大腿，拉鍊故障才掉出來」；經審理，屏東地方法院將他依公然猥褻罪，處六個月徒刑，全案可上訴。

判決出指出，黃男2019年因涉犯妨害風化罪，遭判4個月有期徒刑，並於同年8月21日執行完畢卻不知悔改，於今年3月13日下午3時40分許、4月10日兩度在屏東市某國小內公然向路人裸露生殖器，遭錄影存證後報警逮捕。

黃男被逮時辯稱，手在揉大腿，拉鍊故障，拉鍊掉下來，可能在手動的過程，生殖器就有掉出來。經目擊者證詞，手機錄影確認犯行，警詢、偵查期間黃男皆坦承犯行，後由檢方起訴，向法院聲請簡易判決。