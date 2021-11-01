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衰男被凶手疑知情殺人挨槍 「打錯了」發給他消炎藥

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

賴姓女子因感情與債務糾紛，遭男友洪國峰、洪的胞姊男友吳上誼從汽車旅館載往三峽山區槍殺，還被扔下山曝屍18天。台灣高等法院依殺人、遺棄屍體罪判吳無期徒刑、洪12年6月徒刑。吳和洪因行凶後懷疑賴姓男子得知他們殺人，將賴押回吳家，吳甚至還開槍射對方腿，在確認賴不知情後才釋放；吳涉犯非法寄藏具殺傷力之槍枝罪、傷害罪，二審仍被判5年4月徒刑，併科7萬罰金；恐嚇、強制罪處10月得易科罰金之刑。

洪國峰共同犯傷害罪部分，桃園地方法院判他1年4月徒刑，犯恐嚇、強制等罪則處8月得易科罰金之刑，他因未上訴而定讞。

吳上誼（30歲）和洪國峰（29歲）的胞姊原是情侶，後來結婚。吳稱作案的仿金牛座FNX-9型9MM改造手槍是2015年間友人林秦正所寄藏，林已歿。

賴女（28歲）去年2月與洪國峰、洪的姊姊、吳上誼到小琉球遊玩，期間洪懷疑賴女另結新歡，動手毆打賴女；翌月1日，賴女又與洪國峰投宿汽車旅館，洪發現賴女將先前被打傷的照片傳給友人，再度施暴，並向吳數落賴女不是，吳萌生替好友教訓女友意念。

吳上誼當天藉口開車夜遊，開車載洪姓姊弟和賴女到三峽插角山區，洪國峰將有醉意的賴女扶下車，吳朝賴女連開3槍，再棄置在山區產業道路旁、開車離去。

吳懷疑黃姓女友人將他開槍打死賴女的事轉告一名賴姓男子，逼黃女誘出賴，再押至家中審問，期間還開槍傷人；黃女趁隙溜走。吳一度認為賴知道他殺人，恫嚇「要你死在這裡」，賴不斷解釋後，吳和洪才相信他不知情，給他消炎藥後，在3月8日凌晨放賴去看醫生。警方據報攻堅逮捕，意外查獲殺人棄屍案外案，當警察找到死亡18天的賴女時，遺骸已殘缺難辨。

賴姓男子表示，去年3月7日被設局誘出，因吳上誼不滿他回話的態度，拿槍朝他的腿射擊，子彈從他右大腿左側穿出，再射入左小腿右側，他解釋了半天，惡煞才相信他不曉得發生了什麼事。

高院審理後認為，吳上誼應無殺害賴姓男子的動機，且在確認對方不知道他有殺人後，還提供藥物、放人，可見只有傷害犯意，檢察官以殺人未遂罪起訴與事實不符。但吳上訴稱是因為槍枝走火才不小心打傷被害人，也認為量刑過重，高院也認為不可信。

高院認為吳不僅非法持有槍枝，還因懷疑被害人知道他殺人而計誘對方現身、控制行動並槍傷，應該嚴懲，桃園地院一審量刑妥適，駁回吳上訴。

賴姓女子（28歲）去年3月遭男友洪國峰、男子吳上誼帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體被扔下山坡。圖／聯合報系資料照
賴姓女子（28歲）去年3月遭男友洪國峰、男子吳上誼帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體被扔下山坡。圖／聯合報系資料照
吳上誼殺害賴姓女子，一、二審都判他無期徒刑，他另涉恐嚇、槍傷無辜的賴姓男子，此部分也被判刑。圖／聯合報系資料照
吳上誼殺害賴姓女子，一、二審都判他無期徒刑，他另涉恐嚇、槍傷無辜的賴姓男子，此部分也被判刑。圖／聯合報系資料照

殺人 槍枝

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