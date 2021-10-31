舷梯桿距太長船員墜地死亡 法官判船公司有過失

國內一艘貨輪張姓船員酒後辭職，帶著行李下船時身體失去平衡，並因舷梯欄柵桿距過長，導致上扶繩撓度過大，無法支撐張男重量，造成張從舷梯墜落碼頭地面，送醫不治。基隆地院審理後，認定船公司違反職業安全衛生法致張男死亡，科罰金5萬元。負責管理事故舷梯等設施的蔡姓二副，被依業務過失致死罪處拘役55日，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。

判決書指出，張男受船公司雇用在貨輪負責操舵、保養、裝卸貨等工作。2018年9月6日貨輪停泊基隆港西15碼頭卸載砂石作業，張男當天中午12點到下午4點輪值時喝酒，情緒不穩，透過船公司LINE群組請辭，並填具船員離職單。

船公司郭姓經理批示同意後，張在當天近4點換班後，攜帶個人行李，行走貨輪左舷梯下船時，墜落碼頭受傷，送醫住院治療，因創傷性腦内出血等傷勢，同年10月1日不治。基隆地檢署檢察官相驗後，自動檢舉偵查起訴。

法院審理時，船公司否認有違反職業安全衛生法犯行，辯稱已經與張男家屬和解，和解金均已給付完畢，貨輪舷梯設備沒有問題。

蔡男辯稱，張男會發生意外，主因是他有喝酒，平衡感不好才會跌下去。舷梯原本就會晃動，比較窄。張男下船時除了拿1個行李箱，還用黑色大垃圾袋背東西在後面，當然會重心不穩。貨輪舷梯桿距是依國際標準定的，他沒有過失。

法院查出，碼頭裝卸安全衛生設施標準規定，船方設置舷梯、梯或其他類似設備應穩妥固定，兩側設欄柵直達兩端，欄柵上下欄桿桿距75公分以下，並加設扶繩、扶索或其他具有同等安全作用防護設施。