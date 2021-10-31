台中醫師打牛奶針釀3死 二審減輕刑度改判5年6月
台中市醫師林育德在2015年至2016年間，涉嫌擅自開要給毒癮病患，注射「牛奶針」管制藥品，導致林姓男子等3人死往，全案在一審時，認定林涉過失致死罪，3次犯行判刑6年，全案上訴二審後，合議庭認為，一審沒有審酌林已與其中一名被害人的家屬和解，因此減輕一項犯行刑度，撤銷改判5年6月，仍可上訴。
判決指出，台中市醫師林育德（65歲）在大里區開設診所，他涉嫌在2015年6月至2016年4月，未依應評估項目仔細評估和檢查病患是否適宜施打牛奶針，也未經受麻醉或加護照顧訓練的醫師診斷，就開立牛奶針搭配其他注射液，由診所內的人幫病患施打，致林姓、廖姓及邱姓男子暴斃。
全案在台中地院審理時，認定林育德犯下過失致人於死罪，一共3罪，分別宣告有期徒刑2年2月、2年6月、3年，應執行有期徒刑6年，另被訴販賣第四級毒品部分則判決無罪。
全案上訴二審後，林育德仍否認有醫療過失，辯稱廖姓男子等3人另外施用毒品才中毒死亡。
台中高分院審理後，根據證人證詞、法務部法醫研究所鑑定報告書、衛生福利部醫事審議委員會鑑定報告書，扣案的「普洛福靜脈注射液」針劑等證據資料，認定林育德醫療過程不符「醫療常規」而有過失，與廖姓男子等3人死亡有因果關係。
台中高分院指出，案件審理時，林已與其中一名廖姓被害人的家屬達成和解，並賠償損失，一審不及審酌於此，所以二審撤銷一審此部分的判決，因此撤銷一審2年6月判決，改判1年10月，其餘二人的刑度維持一審刑度，應執行有期徒刑5年6月，並駁回檢察官、林育德其他部分上訴，仍可上訴。
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