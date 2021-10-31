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幾天前才勸過別上當 女中獎要匯款警勸阻發現又是她

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名女子幾天前收到詐騙「中獎」訊息，到銀行匯「手續費」時，銀行通知警方前往勸阻。隔了幾天，這名女子又「中獎」3600萬元，到銀行想匯出80萬元手續費。警員再次到場勸她別受騙，並協助封鎖刪除對方聯絡資訊，避免再次中招。

基隆警二分局今天表示，信義派出所警員陳俋郡28日接獲轄區中國信託基隆分行通報，1名利姓女子疑似遇到詐騙集團詐騙，尋求協助勸阻。

陳員到場見到女子有點吃驚，原來這名女子在前幾天才到同一家銀行，想要匯款98萬元到海外指定帳戶。員警得知原委，認為是典型「假中獎」詐騙手法，並提示類似案例，勸她不要上當。

警方費了一番功夫，說服女子別匯款並離開銀行，不料幾天後接到銀行通報有人疑似被騙，到銀行發現是同一名女子。

女子說接到通知，她中了香港大樂透頭獎，獎金換算高達新台幣3600萬元，但得先匯款80萬元手續費到指定帳戶才能取款。警員再次勸告女子別上當，並協助把對方封鎖，刪除聯絡資訊，提醒她別再掉入詐騙陷阱。

警方呼籲，詐騙伎倆不斷翻新，中獎、猜猜我是誰等傳統詐騙手法也可能重現江湖，民眾稍有不慎便會被話術欺矇，建議把握「一聽、二掛、三查」口訣，避免掉入詐騙陷阱。

基隆市1名女子接連兩次收到詐騙「中獎」訊息，兩度到銀行匯「手續費」，還好行員機警，通知警方到場勸她別受騙。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名女子接連兩次收到詐騙「中獎」訊息，兩度到銀行匯「手續費」，還好行員機警，通知警方到場勸她別受騙。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 詐騙

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