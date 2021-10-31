無照婦逆向違規撞貨車亡 司機超重被吊照法官判撤銷

彰化縣七旬李姓婦人在今年1月間，無照騎機車逆向行駛在伸港鄉工五路，李婦欲左轉濱海路，當時林姓司機駕駛大貨車直行濱海路，因反應不及，與李婦碰撞，李婦因沒戴安全帽，頭部著地送醫不治。林因貨車超重，遭警方依違反道交條例，吊銷駕照，林不服上訴。台中地院認定，全案檢方處分不起訴，車鑑會報告也認定林無過失，超重與李婦死亡無因果關係，撤銷原處分，判林免吊銷駕照。

判決指出，李姓婦人（79歲）在今年1月15日清晨6時許，逆向騎機車沿彰化縣伸港鄉工五路，由西往東方向行駛，行駛到濱海路時，欲左轉往北方向行駛，當時林姓司機（40歲）駕駛大貨車沿濱海路往北行駛，李婦左轉時，也未注意濱海路有無來車，不顧當時綠燈通行的林姓司機，直接左轉，林看到李婦時，趕緊把方向盤打左、踩煞車欲閃避，但仍撞上李婦。

李婦被撞到後，連人帶車翻滾了好幾圈，因李婦未帶安全帽，頭部著地受創，送醫急救後仍宣告不治，警方將林的貨車過磅，發現大貨車超重2.1公噸，認定違反道路交通管理處罰條例規定，依法吊銷林的駕照，林不服提出上訴。

林姓司機上訴表示，裝載貨物超重，並非司機能夠決定，案發前他安分走在該走的道路上，沒有超速、沒闖紅燈，也無酒駕，但李姓婦人逆向、闖紅燈、沒戴安全帽，才是肇事原因，警方不該以車輛超重，就吊銷他駕照。

台中地院行政訴訟庭審酌，全案由彰化地檢署偵查後，處分林姓司機不起訴，另外根據車輛行車事故鑑定委員會的鑑定報告，認定李婦不當在單行道路段逆向行駛，且行至設有行車管制號誌交岔路口，左轉彎時未注意綠燈行向車輛行駛動態，為肇事原因，另外李婦無照駕駛也違反規定，林姓司機則無肇事原因。