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吸金60億籌不出400萬交保 台日夫妻延押2月確定

中央社 / 台北31日電

徐姓男子與日本籍妻子涉成立日訊等公司，以視訊電話投資吸金60億元，月初獲400萬元交保，覓保無著遭延押2月；夫婦提抗告，二審認定原裁定有矛盾，撤銷可具保，維持延押確定。

台北地檢署起訴指出，徐姓男子與日本籍妻子成立日訊、天訊、極訊王公司，推出視訊電話轉租投資方案，招攬2676名投資人，約8年時間吸收資金達新台幣60億4919萬餘元；檢察官5月間依銀行法等罪嫌，起訴徐男、徐男的日籍妻子與集團成員共17人。

台北地方法院審理後，於10月初認為徐男夫婦涉嫌重大，均有逃亡之虞，14日起延長羈押2個月；2人在13日下午4時前，各提出200萬元保證金後可停止羈押，並限制住居及限制出境、出海及定期向派出所報到。

夫婦2人覓保無著遭延押後，提起抗告，主張2人所有帳戶均已遭凍結，無資力籌措高額保證金，就算向親友借款，仍有不足，請求能諭知他們較能負荷的100萬元保證金後可停止羈押。

妻子則提及，她雖是日本籍，但長期於台灣經營事業，已在台灣落腳並安身立命，在日本並無任何不動產，實在沒有逃亡至日本的動機，而且目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，她年事已大，健康狀況堪憂，實在沒必要冒險逃亡至日本。

抗告案由二審台灣高等法院審理；高院日前認為，原審於裁定之際，既已認定2人仍有羈押必要，自然就沒有在特定條件下，得以其他方式取代羈押的空間。原裁定延長2人羈押期間2個月，又准2人於13日下午4時前得具保停止羈押，這部分明顯矛盾。

高院認為，2人涉犯重罪，有逃亡可能，非予羈押，對於日後審判程序的進行明顯有妨礙，且難以其他強制處分手段替代，確實有羈押必要，原裁定延長羈押2個月部分應予維持，2人抗告無理由駁回；另原裁定有矛盾瑕疵，因此將原裁定准予具保停止羈押的條件及相關限制撤銷。全案確定。

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