莽男和女友發生糾紛 傳訊息恐嚇吃官司
45歲陳姓男子與女友發生糾紛，陳被控涉嫌以LINE傳送「對啦就是要這樣子啊，你在那邊等著吧」、「因為我一定要砸妳」等訊息給女友，導致女友心生畏懼，女友報警法辦起訴，台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，陳姓男子(所涉毀損罪嫌部分，另為不起訴處分)和女友因細故發生糾紛，陳接續於6月25日晚上6點多，透過通訊軟體LINE傳送「對啦就是要這樣子啊，你在那邊等著吧」、「因為我一定要砸妳」、「砸了怎樣出來面對我砸了」、「我現在就告訴你電視我炸的」等文字訊息給女友。
同一天晚上9點多，陳以手機簡訊傳送「我繼續給你炸第三次你是看看我說得到做得到」、「剛跟你講我就敢跟你說我現在就過去」等文字訊息給女友，導致女友心生畏懼，報請警方調查法辦，南檢依恐嚇危害罪嫌提起公訴。
法官認為，陳所為，觸犯犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。審酌陳與被害人為情侶關係，縱有糾紛，當應以和平理性之方式解決，然不思以正當方式解決糾紛，竟以恐嚇方式私力救濟，行為殊屬不該，造成告訴人身心受創，但考量陳已與告訴人達成和解，犯後坦承犯行，兼衡陳智識程度、素行生活狀況等一切情狀，判處役拘30天。
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