快訊

陽台與警對峙喊稱「收東西」 持槍男寫完遺書後自轟命危

車禍糾紛男子罵人三字經 法官判罰3千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

邱姓男子因父親在台南市安平區平通路，與女被害人因車禍事故發生糾紛，邱涉嫌以三字經辱罵女被害人 ，她不滿以行車紀錄器錄影蒐證，報警法辦、起訴。台南地院依邱觸犯公然侮辱罪，並以女被害人拒絕民事和解，判處邱罰金3千元，得易服勞役，案可上訴。

邱供稱，他沒有意思要侮辱人，當時他們走過去看告訴人的傷勢，是在發牢騷，並非侮辱告訴人。

檢察官經查，告訴人指訴歷歷，並有行車紀錄器錄影蒐證光碟及勘驗報告可查， 邱說出三字經言詞後，告訴人欲據理力爭， 邱仍以「轉彎是怎樣？」回應，顯見邱說話對象為告訴人，邱在情緒不滿情形下，回罵告訴人，依當時客觀情境，應屬針對告訴人而為攻擊性言詞，顯非僅是發語詞或語助詞口頭禪，依公然侮辱罪嫌提起公訴。

法官認為，邱以三字經辱罵告訴人，以一般社會智識理解，是汙辱及貶損評價之意。邱所為，觸犯刑法第三百零九條第一項公然侮辱罪。審酌邱因其父與告訴人發生車禍糾紛未能控制情緒犯罪動機、無前科、侮辱言詞內容、告訴人拒絕民事和解等一切情狀，量處罰金3千元。

邱姓男子因父親與女被害人因車禍事故發生糾紛，邱涉嫌以三字經辱罵女被害人 ，台南地院依邱觸犯公然侮辱罪，判處邱罰金3千元，得易服勞役。圖／本報資料照片
邱姓男子因父親與女被害人因車禍事故發生糾紛，邱涉嫌以三字經辱罵女被害人 ，台南地院依邱觸犯公然侮辱罪，判處邱罰金3千元，得易服勞役。圖／本報資料照片

公然侮辱 台南 車禍

延伸閱讀

醉酒角頭滋事非首次 家暴又嗆警三字經遭壓制逮捕

學習司法官嗆「我北檢的」還加三字經 退訓法辦

北市地政課員不戴口罩還飆駐衛警三字經判拘 上訴駁回

不滿未戴口罩遭攔 男辱罵駐衛警三字經判拘20日

相關新聞

深偽技術犯罪／素人也會 換臉軟體變報復神器

網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）做出換臉Ａ片牟利，不少女性名人受害，他還賣換臉軟體，強調這套換臉神器「網...

深偽技術犯罪／美顏也屬深偽 立法別過頭

台灣尚無法令規範數位性暴力，深偽變臉現象成了法律灰色地帶，多半僅能以誹謗及散播猥褻物偵審影片製作者。資安專家認為，當下對...

Deepfake引用A片換臉 片商提告侵權勝敗難料

網紅小玉利用Deepfake將名人的臉移植到AV女優上，牽涉侵害智慧財產權問題，但A片在台灣是否受著作權保護？司法實務上...

妻產後成植物人 夫訴離更一審判准

台中羅姓男子9年前與林姓女子結婚，林女產後因羊水栓塞合併心肺衰竭呈植物人，多年診治仍無好轉，羅男為此訴請離婚，一、二審以...

深偽技術犯罪／政治人物怕醜化 惡意與言論自由界線在哪？

移花接木的深偽人工智慧換臉現象在網路橫行，連總統蔡英文也受害，蔡總統宣示要修法，甚至拉高到國安層級討論。學者認為蔡總統的...

深偽技術犯罪／A片商若提告 要碰點運氣

Deepfake影片大多引用A片換臉，牽涉智慧財產權問題，但A片在台灣是否受著作權保護？司法實務上有肯定與反對兩派見解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。