車禍糾紛男子罵人三字經 法官判罰3千
邱姓男子因父親在台南市安平區平通路，與女被害人因車禍事故發生糾紛，邱涉嫌以三字經辱罵女被害人 ，她不滿以行車紀錄器錄影蒐證，報警法辦、起訴。台南地院依邱觸犯公然侮辱罪，並以女被害人拒絕民事和解，判處邱罰金3千元，得易服勞役，案可上訴。
邱供稱，他沒有意思要侮辱人，當時他們走過去看告訴人的傷勢，是在發牢騷，並非侮辱告訴人。
檢察官經查，告訴人指訴歷歷，並有行車紀錄器錄影蒐證光碟及勘驗報告可查， 邱說出三字經言詞後，告訴人欲據理力爭， 邱仍以「轉彎是怎樣？」回應，顯見邱說話對象為告訴人，邱在情緒不滿情形下，回罵告訴人，依當時客觀情境，應屬針對告訴人而為攻擊性言詞，顯非僅是發語詞或語助詞口頭禪，依公然侮辱罪嫌提起公訴。
法官認為，邱以三字經辱罵告訴人，以一般社會智識理解，是汙辱及貶損評價之意。邱所為，觸犯刑法第三百零九條第一項公然侮辱罪。審酌邱因其父與告訴人發生車禍糾紛未能控制情緒犯罪動機、無前科、侮辱言詞內容、告訴人拒絕民事和解等一切情狀，量處罰金3千元。
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