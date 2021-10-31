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陽台與警對峙喊稱「收東西」 持槍男寫完遺書後自轟命危

Deepfake引用A片換臉 片商提告侵權勝敗難料

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

網紅小玉利用Deepfake將名人的臉移植到AV女優上，牽涉侵害智慧財產權問題，但A片在台灣是否受著作權保護？司法實務上有肯定與反對兩派見解，論戰多年未有定論，日本片商若跨海提告，還得要碰點運氣，碰上否定說的法官，想獲賠，恐難如登天。

最高法院過去認為，A片不是著作權法上的「創作」，不受著作權保護，理由是著作權法之立法目的，除保障著作人著作權益外，還要調合社會公共利益、促進國家文化發展，A片屬於猥褻出版品，有礙善良風俗並影青少年身心發展，與立法目的不符，因此不受著作權法保護。

因最高法院的見解對下級法院有拘束力，過去曾有日本片商跨海來台提告，大多敗訴收場，直到2014年才被智財及商業法院推翻，當時日本桃太郎映像出版公司跨海興訟，指台灣「東京熱便利屋」販售盜版A片，侵害著作權，一審採最高法院見解，認為A片並無著作權。

案件上訴智財法院後，有法官認為，色情著作是本於獨立思維、智巧及技匠，具有原始性與創作性，且編劇情節具有構思，屬於思想創意，與單純性交的色情影片不同，判決日本A片應受我國著作權法保護。

當時法官還搬出釋字第617號解釋，指猥褻物品分為硬芯與軟芯，硬芯是指沒有劇情的A片，非屬文學、科學、藝術或其他學術價值，無保護之必要，但有劇情的軟芯著作應受到保護。

智財法院成立迄今，共判決2起國外合法色情片應受保護的案例，但也有認定沒受著作權保護的案例，個別法官仍可依心證作出不同結果的判決，目前無統一見解。

持肯定說的司法官認為，色情或猥褻的定義因時代而變，國家可適當管制色情著作，但有原創性（獨立創作）的A片應享有著作權。律師界則指出，刑法有處罰散布、販賣猥褻物品罪，法院若說A片享有著作權，兩者豈不矛盾？有人建議修法、但也有人認為修法仍無法解決問題。

網紅「小玉」擷取藝人郭書瑤（左、右）上萬筆不同角度臉部影像，使用DeepFaceLab移植到成人影片女優（中）身上，恐侵害著作權。圖／翻攝網路
網紅「小玉」擷取藝人郭書瑤（左、右）上萬筆不同角度臉部影像，使用DeepFaceLab移植到成人影片女優（中）身上，恐侵害著作權。圖／翻攝網路

猥褻 日本 司法

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