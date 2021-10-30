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命運坎坷！粗工男遭亂棒打死 生前網路發文代工折蓮花

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市北區某人力派遣公司的蔣姓員工，遭同事等人虐殺致死後棄屍，昨經警方查獲派遣公司的陳姓老闆娘、及涉案嫌犯共10人到案，檢察官今晚複訊後，認定下手行兇的的盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。圖／本報資料照
台中市北區某人力派遣公司的蔣姓員工，遭同事等人虐殺致死後棄屍，昨經警方查獲派遣公司的陳姓老闆娘、及涉案嫌犯共10人到案，檢察官今晚複訊後，認定下手行兇的的盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。圖／本報資料照

台中市20歲蔣姓粗工遭闆娘與其10名男女以亂棒凌虐致死，遺體還遭載到彰化縣棄置在汽車後車廂內。蔣男臉書上有多則「接做折蓮花代工」、「要找家庭代工」等求職資訊，相當認真，卻在職場上遭亂棒打死，生母今到彰化陳屍處招魂，哭訴兒子命運坎坷。

20歲蔣男是彰化人，自幼父親逝世，母親改嫁，高中畢業後收入不穩定，靠折紙蓮花每朵20元賺取微薄生活費。

蔣姓男子生前在臉書上多次發文，寫下「有想要做折蓮花家庭代工的人請私下密我訊息或是加入我的賴」、「我想要找家庭代工的工作」，可見蔣男年輕想賺錢的上進心。蔣最後發文停留在前天，也就是遇害的當天，卻在數小時後不幸離世。

蔣男生母今回到彰化縣大埤鄉棄屍處招魂，哭訴兒子成年後在台中獨自生活，年紀輕輕20歲就遭眾人亂棒打死，不捨兒子的命運坎坷。

台中地檢署檢察官今晚複訊後，認定下手行兇的盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理；另外，陳婦以5萬交保，由檢察官持續查證；至於涉案情節不大的鍾男限制住居，高女則予以請回。

蔣男生前在臉書多次發文「接做折蓮花代工」、「要找家庭代工」等求職資訊，相當認真。圖／翻攝自死者臉書
蔣男生前在臉書多次發文「接做折蓮花代工」、「要找家庭代工」等求職資訊，相當認真。圖／翻攝自死者臉書
從事粗工20歲蔣男遭眾人亂棒打死。圖／翻攝自死者臉書
從事粗工20歲蔣男遭眾人亂棒打死。圖／翻攝自死者臉書

檢察官 車廂

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