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遭10同事虐殺致死 圍毆行兇的7嫌被聲押...闆娘5萬交保

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市北區某人力派遣公司的蔣姓員工，前晚遭同事等10嫌虐殺致死後棄屍，昨經警方查獲派遣公司的陳姓老闆娘、及涉案嫌犯共10人到案，經警方移送法辦，檢察官今晚複訊後，認定下手行兇的的盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理；另外，陳婦以5萬交保，由檢察官持續查證；另外，涉案情節不大的鍾男限制住居，高女則予以請回。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，偵辦檢察官經複訊陳婦等10嫌後，認定下手行兇的盧男、梁男、謝男、林男、馮男、馮男的姐姐馮女、及黃女等7人，涉嫌傷害致死、妨害自由等罪，所犯是5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜開羈押庭審理。

卓俊忠表示，檢察官另將陳婦以5萬元交保，持續調查是否有教唆傷害致死、或參與犯案，至於到案的鍾男涉案情節不大，檢察官予以限制住居；另外高女罪嫌不足，予以請回。卓俊忠表示本案尚有名共犯在逃，由檢警全力查緝中。

台中市北區某人力派遣公司的蔣姓員工，遭同事等人虐殺致死後棄屍，昨經警方查獲派遣公司的陳姓老闆娘、及涉案嫌犯共10人到案，檢察官今晚複訊後，認定下手行兇的的盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。圖／本報資料照
台中市北區某人力派遣公司的蔣姓員工，遭同事等人虐殺致死後棄屍，昨經警方查獲派遣公司的陳姓老闆娘、及涉案嫌犯共10人到案，檢察官今晚複訊後，認定下手行兇的的盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押，由法官漏夜審理。圖／本報資料照

檢察官

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