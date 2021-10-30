台南女護理師遭酒駕撞死 肇事板模工判5年

台南市立安南醫院21歲鐘姓女護理師去年12月1日凌晨從醫院下班，騎車返家途中，遭到無照的20歲溫姓板模工人酒駕轎車撞上，頭部受到重創，經過半個多月的救治，仍然回天乏術，迄今已將近1年，溫給付8萬元賠償金外，並未給付其他賠償金給死者家屬，法官未見他有努力彌補被害人家屬之意，處有期徒刑5年，可上訴。

檢警調查，溫姓男子未曾考領轎車駕駛執照，去年11月30日晚間9時至11時在宿舍飲用啤酒2至3罐，當晚11時30分酒後駕車離開，12月1日1時40分駕車沿安南區慶和路2段由南往北行駛，以時速70至80公里速度，行經國立台灣歷史博物館前長和路1段交叉路口。

剛好安南醫院21歲鐘姓女護理師甫下班返家，騎機車沿長和路1段由西往東行駛，遭溫男轎車撞擊而倒地，致鐘女頭部外傷合併蜘蛛網膜下腔出血及全身多處骨折，經送往安南醫院救治，同日立即進行雙側顱骨移除減壓併清除腦出血等手術，12月4日再進行雙側顳葉切除術。

雖經過2次腦部手術，但昏迷指數始終是3，未清醒過來，家屬和醫院協調，12月21日決定拔管，送回歸仁區家中；鐘女因車禍、頭胸部撞傷骨折內出血、顱內出血缺氧腦病變及敗血症而傷重不治。員警據報前往現場處理，測得溫男酒精濃度達每公升0.31毫克。

鐘女家境不佳，之前家屬擔心沒有辦法負擔醫藥費，市府一度幫她發起捐款救助。家屬感謝各方的捐款，媽媽流淚不止表示，原來希望款項能夠讓女兒轉醒，沒想到如今已經用不上。媽媽淚訴「拜託政府酒駕一定要罰重一點」、「她只是辛苦工作一整天想下班回家卻都回不了」。

經道路交通事故調查，溫男飲酒後酒測值超過標準，卻仍無照駕駛自用小客車上路，又超速行駛，行經閃光紅燈路口時，也未減速接近，先停止在交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方續行，因此肇致本件交通事故，自屬有過失。台南市車輛行車事故鑑定會也持相同見解。

合議庭指出，依刑法第185條之3第2項前段，既已就溫男「飲用酒類」達法定標準值而仍駕駛車輛上路，因而致人於死的犯行予以加重處罰，應認刑法已設特別處罰的規定，依刑罰禁止雙重評價，本案無再依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定加重其刑。

合議庭審酌，溫男始終坦承犯行，且犯案時年僅20歲，無犯罪前科，除自陳已給付8萬元賠償金外，並未給付其他賠償金給死者家屬，也未提出欲賠償金額及還款方案，未見溫男有努力彌補死者家屬之意等，認他駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死，處有期徒刑5年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康