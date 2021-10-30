被誣在酒店上班求償151萬 屬一對一私密對話駁回

女子小蘋（化名）不滿被義大利籍的殷男、徐女夫婦，誣指她是是酒店女、一夜情、在豪華KTV工作、財產來源不明、很隨便，嚴重影響她與丈夫高男的婚姻，請求損害賠償，要求殷男夫婦連帶賠償151萬元，一、二審法官以殷與高的對話為一對一私密對話，屬言論自由範疇，無證據證明殷男夫婦有侵權行為，遂將小蘋請求損害賠償予以駁回。可上訴。

二審合議庭以小蘋主張徐女向殷男傳述她在知名酒店上班，指認酒店週年慶錄影光碟畫面的女子為她並告知殷，再由殷告知高男；及殷向高在SKYPE傳述關於她的工作、交友或私生活等訊息，並非基於貶損小蘋的人格或詆毀其名譽而為，且屬一對一私下對話，難認有侵害小蘋名譽權。

此外，小蘋無法證明殷及徐女確有向其他3人，傳述她在酒店工作、伴遊、財產來自有錢男人、與人一夜情，是隨便、非正派女生等言論，法官認為小蘋主張殷及徐女侵害名譽權，不足採信，因此認為她請求殷男及徐女連帶賠償為無理由，予以駁回。

小蘋主張，殷為義大利籍人士，與徐女為配偶關係，殷2015年初在台灣成立科技公司，聘用同為義大利籍的高男來台工作，2017年她與高交往後，高便介紹她與殷男夫婦認識。後來，殷與高有工作上糾紛，前年底，她協助高整理訴訟資料時，自高與殷通訊SKYPE 對話內容，發現2人長期以來不斷向高、及其他人散佈杜撰有關她的不實謠言。

小蘋以殷男夫婦散佈不實謠言予高男等人，使她的社會評價受到貶損，嚴重詆毀其長期積

累社會評價與名譽，重創長久經營之形象，並影響她與高男婚姻甚鉅，致她身心痛苦不堪，因此請求損害賠償，要求殷男夫婦連帶賠償。

殷男夫婦辯稱，與高男是認識長達20多年好友，關於小蘋私生活傳言在朋友圈已流傳甚久，2人並非小蘋所指的謠言源頭，而殷僅係基於朋友間情誼，好意提醒高有關小蘋私生活傳言，希望高能多加查證及注意交往對象背景來歷。

其次，有關小蘋房產、名車及名錶係一名相當有錢的已婚男子所贈送，是高男主動告知殷男，殷男夫婦從未影射小蘋之財產來源為何。至於酒店光錄影截圖，是因其中有一名女子與小蘋長相十分相似，且由高男將截圖傳給2 人，殷與徐女才協助確認。