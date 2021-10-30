快訊

第13輪滿50歲可任選AZ或BNT！ 混打11月可望上路

直播／國內確診+0！ 境外7例 自美國、西班牙等6國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被誣在酒店上班求償151萬 屬一對一私密對話駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋（化名）不滿被義大利籍的殷男、徐女夫婦，誣指她是是酒店女、一夜情、在豪華KTV工作、財產來源不明、很隨便，嚴重影響她與丈夫高男的婚姻，請求損害賠償，要求殷男夫婦連帶賠償151萬元，一、二審法官以殷與高的對話為一對一私密對話，屬言論自由範疇，無證據證明殷男夫婦有侵權行為，遂將小蘋請求損害賠償予以駁回。可上訴。

二審合議庭以小蘋主張徐女向殷男傳述她在知名酒店上班，指認酒店週年慶錄影光碟畫面的女子為她並告知殷，再由殷告知高男；及殷向高在SKYPE傳述關於她的工作、交友或私生活等訊息，並非基於貶損小蘋的人格或詆毀其名譽而為，且屬一對一私下對話，難認有侵害小蘋名譽權。

此外，小蘋無法證明殷及徐女確有向其他3人，傳述她在酒店工作、伴遊、財產來自有錢男人、與人一夜情，是隨便、非正派女生等言論，法官認為小蘋主張殷及徐女侵害名譽權，不足採信，因此認為她請求殷男及徐女連帶賠償為無理由，予以駁回。

小蘋主張，殷為義大利籍人士，與徐女為配偶關係，殷2015年初在台灣成立科技公司，聘用同為義大利籍的高男來台工作，2017年她與高交往後，高便介紹她與殷男夫婦認識。後來，殷與高有工作上糾紛，前年底，她協助高整理訴訟資料時，自高與殷通訊SKYPE 對話內容，發現2人長期以來不斷向高、及其他人散佈杜撰有關她的不實謠言。

小蘋以殷男夫婦散佈不實謠言予高男等人，使她的社會評價受到貶損，嚴重詆毀其長期積

累社會評價與名譽，重創長久經營之形象，並影響她與高男婚姻甚鉅，致她身心痛苦不堪，因此請求損害賠償，要求殷男夫婦連帶賠償。

殷男夫婦辯稱，與高男是認識長達20多年好友，關於小蘋私生活傳言在朋友圈已流傳甚久，2人並非小蘋所指的謠言源頭，而殷僅係基於朋友間情誼，好意提醒高有關小蘋私生活傳言，希望高能多加查證及注意交往對象背景來歷。

其次，有關小蘋房產、名車及名錶係一名相當有錢的已婚男子所贈送，是高男主動告知殷男，殷男夫婦從未影射小蘋之財產來源為何。至於酒店光錄影截圖，是因其中有一名女子與小蘋長相十分相似，且由高男將截圖傳給2 人，殷與徐女才協助確認。

一審法官認為，殷基於與高20幾年好友情誼，以一對一私訊方式向高轉述所聽聞關於小蘋的謠言及主觀評論，衡諸好友間就彼此交往或結婚對象，互相詢求或給予意見乃屬常情，且對話內容為一對一私密對話，屬言論自由範疇，並未貶損小蘋的社會評價或侵害她的名譽，判決小蘋敗訴，小蘋不服上訴，二審認上 訴無理由，予以駁回。可上訴。

女子小蘋（化名）不滿被義大利籍的殷男夫婦，誣指她是是酒店女、一夜情、在豪華KTV 工作，請求損害賠償，一、二審以對話為私密屬言論自由範疇，判決將小蘋請求損害賠償駁回。圖／本報資料照
女子小蘋（化名）不滿被義大利籍的殷男夫婦，誣指她是是酒店女、一夜情、在豪華KTV 工作，請求損害賠償，一、二審以對話為私密屬言論自由範疇，判決將小蘋請求損害賠償駁回。圖／本報資料照

義大利 酒店

延伸閱讀

動物協會園長猥褻女同事 她獲悉有同事也受害才提告

女酒後醒來發現身旁男子光溜溜 他一審有罪二審逆轉無罪

人夫不知妻腹中胎兒是誰的 向小王求償獲賠50萬

傳播妹與男客摩鐵共處31小時 醒來赤裸控告男客敗訴

相關新聞

影／通緝犯遇警騎車逃逸自摔 無照酒駕闖紅燈罪加一等

花蓮一名因案遭通緝的林姓男子，與友人聚餐後要離開，見巡邏員警經過，心虛跳上機車加速逃逸，員警見形跡可疑跟隨在後，林男一路...

被誣在酒店上班求償151萬 屬一對一私密對話駁回

女子小蘋（化名）不滿被義大利籍的殷男、徐女夫婦，誣指她是是酒店女、一夜情、在豪華KTV 工作、財產來源不明、很隨便，嚴重...

台南警推「聯稽小尖兵」專取締大車嚴重違法 4天抓13件

台南市永康區開發建案激增，各式大型貨車往來重要道路大增，為減少大型車造成交通事故，永康警分局強化取締大型車違規勤務；26...

通緝犯進賣場偷刮鬍刀 民眾圍捕全都錄

牛姓男子在賣場順手牽羊，涉嫌偷走1把刮鬍刀，店員發現他沒結帳離去，馬上追出，有機車騎士及民眾加入圍捕，才逮捕到他。警方並...

最貴紅標料理米酒！台東男子偷1瓶遭判罰4萬元

台東1名葉姓男子僅因想喝一杯，明知身上沒錢，竟至便利超商竊取1瓶紅標純米料理米酒，店長清點發現短缺失竊，報警處理調後閱監...

妻難產成為植物人 夫訴請離婚 更一審大逆轉判准

一、二審合議庭認造成林女罹患此病症，乃林女難產所致，非林女故意或過失，也非林女所願，雖結果肇致雙方無法共營夫妻生活，然並非有可責林女之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。