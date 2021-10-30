影／通緝犯遇警騎車逃逸自摔 無照酒駕闖紅燈罪加一等

花蓮一名因案遭通緝的林姓男子，與友人聚餐後要離開，見巡邏員警經過，心虛跳上機車加速逃逸，員警見形跡可疑跟隨在後，林男一路穿小巷、闖紅燈想要甩掉員警，半途為閃車自摔，員警當場上前壓制逮捕，除遞解歸案，還發現他騎車脫逃過程酒測值超標，有無照駕駛、闖紅燈等違規行為，一併送辦、告發。

吉安警分局北昌派出所長蕭順升說，28日下午所內一名員警騎警用機車巡邏經過吉安鄉自立路段，見路旁一名林姓男子，雙方對看一眼，林男竟跳上機車加速離開。員警見他滿臉慌張神色有異，立即示警攔檢，林男未停下，反而一路穿小巷、闖紅燈，逃了數百公尺，最後在自強路與建昌路口，因為閃車而自摔。

一路跟隨的員警立即上前壓制，帶回派出所詢問，發現27歲的林男曾駕車將路人撞成重傷，雙方纏訟許久，林男這個月5日因過失傷害案件遭花蓮地檢署通緝，依法將他遞解歸案。

另外，林男騎車脫逃時酒測值超標，涉及公共危險罪，移送偵辦，過程一路闖紅燈、攔檢不停，又無照駕駛，警方也依法告發各項違規行為。