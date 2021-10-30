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台南警推「聯稽小尖兵」專取締大車嚴重違法 4天抓13件

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區開發建案激增，各式大型貨車往來重要道路大增，為減少大型車造成交通事故，永康警分局強化取締大型車違規勤務；26日到昨天4天共取締大型車違規闖紅燈6件、未依規定申請路權5件、轉彎未依規定1件、無照駕駛1件及未依規定使用行車記錄器1件等共13件，較上周取締7件大增。警方表示，將持續不定期規畫專案取締勤務，並加強假日期間取締。

永康分局指出，這項「加強各式大型車違規執法」專案勤務，由各派出所指派專人組成「聯稽小尖兵」，更由交通組長葉敏旭率隊至大型車易行駛路段現地攔檢、取締及「教育」，教導員警稽查大型車相關法條及技巧，提升大型車交通執法品質。

葉敏旭表示，大型車因體積大、車身重，行駛時視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常因視野死角與內輪差影響肇事，也常見車輛規格設備不符規定，未遵守道路標誌、標線及號誌；因而市警局實施「加強各式大型車違規執法」專案計畫到11月26日，取締大型貨車超載、超速、闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定及未依規定申請路權等重大違規。

他說，大型車駕駛務必保持良好駕駛習慣，善用視野輔助系統，行近路口記得慢看停，才能減少事故，勿超速及超載，切勿抱持僥倖及「避檢」心態。

台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供
台南警推「聯稽小尖兵」專責取締大車嚴重違法，4天查獲13件。圖／警提供

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