聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝犯進賣場偷刮鬍刀 民眾圍捕全都錄
牛姓男子在賣場順手牽羊，涉嫌偷走1把刮鬍刀，店員發現他沒結帳離去，馬上追出，有機車騎士及民眾加入圍捕，才逮捕到他。警方並查出，他涉公共危險官司，由高雄地檢署通緝，將全案依移送法辦。
據了解，10月27日下午，牛姓男子（54歲）到高雄市前鎮區管仲路某賣場購物，涉嫌偷1把加值500多元的刮鬍刀，未結帳要離去，被店員發現，他拔腿就跑，3名店員追出大呼小偷，1名機車騎士路過，加入追捕，並把他逃跑過程都由行車記錄器錄下。
牛姓男子跑進小巷，體力不支，巷內民眾也圍上，將他包圍住，後警方據報也趕到巷內，在他身上搜出刮鬍刀，逮捕他查辦，發現他因酒駕遭通緝，擔心被捕就要入獄，才沒付帳就拔腿逃跑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言