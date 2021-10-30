通緝犯進賣場偷刮鬍刀 民眾圍捕全都錄

牛姓男子在賣場順手牽羊，涉嫌偷走1把刮鬍刀，店員發現他沒結帳離去，馬上追出，有機車騎士及民眾加入圍捕，才逮捕到他。警方並查出，他涉公共危險官司，由高雄地檢署通緝，將全案依移送法辦。

據了解，10月27日下午，牛姓男子（54歲）到高雄市前鎮區管仲路某賣場購物，涉嫌偷1把加值500多元的刮鬍刀，未結帳要離去，被店員發現，他拔腿就跑，3名店員追出大呼小偷，1名機車騎士路過，加入追捕，並把他逃跑過程都由行車記錄器錄下。