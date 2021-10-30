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通緝犯進賣場偷刮鬍刀 民眾圍捕全都錄

聯合報 / 記者林保光／即時報導

牛姓男子在賣場順手牽羊，涉嫌偷走1把刮鬍刀，店員發現他沒結帳離去，馬上追出，有機車騎士及民眾加入圍捕，才逮捕到他。警方並查出，他涉公共危險官司，由高雄地檢署通緝，將全案依移送法辦。

據了解，10月27日下午，牛姓男子（54歲）到高雄市前鎮區管仲路某賣場購物，涉嫌偷1把加值500多元的刮鬍刀，未結帳要離去，被店員發現，他拔腿就跑，3名店員追出大呼小偷，1名機車騎士路過，加入追捕，並把他逃跑過程都由行車記錄器錄下。

牛姓男子跑進小巷，體力不支，巷內民眾也圍上，將他包圍住，後警方據報也趕到巷內，在他身上搜出刮鬍刀，逮捕他查辦，發現他因酒駕遭通緝，擔心被捕就要入獄，才沒付帳就拔腿逃跑。

牛姓男子涉嫌偷東西，遇熱心民眾圍捕。記者林保光／翻攝
牛姓男子涉嫌偷東西，遇熱心民眾圍捕。記者林保光／翻攝
牛姓男子涉嫌偷東西，遇熱心民眾圍捕。記者林保光／翻攝
牛姓男子涉嫌偷東西，遇熱心民眾圍捕。記者林保光／翻攝

機車騎士 通緝 行車記錄器

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