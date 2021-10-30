找少女「試車」被爽約 新北男恐嚇：國中生裸照超值錢

新北市吳姓男子在IG向1名15歲少女攀談，佯稱可介紹性交易但要先讓他「試車」，並匯了3000元拿到她裸照想進一步談性交易，少女卻不再回應，吳不滿傳「國中生裸照超值錢」揚言要散布，吳落網全部坦承、賠錢和少女和解，法院依兒少性剝削、恐嚇等罪判他2年，可上訴。

檢方起訴指出，吳男（31歲）2019年8月上網和少女聊天、談心事，還自稱可以媒介做性交易，但必須要先讓他「試車」先發生性行為，對方因缺錢隨即答應。而吳為避免少女反悔，又要求她自拍裸照，少女就傻傻依照指示拍胸部、下體等3張照片回傳。

吳並先匯了3000元過去，少女卻未依照約定出面性交易，吳不滿被她放鴿子，多次傳訊追討錢但少女都一再搪塞、推託，吳並傳訊恐嚇「我叫哥哥直接賣吧，我幫不了你了」、「國中生裸照超值錢」等語。

檢方訊時，吳供稱是想和少女性交易，不過她說缺錢要先拿，就答應先匯3000元過去，但怕她跑掉才要求自拍裸照。少女提出相關對話訊息，且吳傳「國中生裸照超值錢」一語，顯見她清楚對方年紀。

法院考量，吳男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，與少女指證相符，並有相關對話紀錄佐證，審酌他犯兒少性剝削防制條例第36條第2項，是3年以上7年以下重罪，考量吳均坦承，與少女達成調解賠償獲得原諒，也無散布證據等，依刑法59條情堪憫恕予以減刑。