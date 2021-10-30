最貴紅標料理米酒！台東男子偷1瓶遭判罰4萬元

台東1名葉姓男子僅因想喝一杯，明知身上沒錢，竟至便利超商竊取1瓶紅標純米料理米酒，店長清點發現短缺失竊，報警處理調後閱監視器，循線查獲葉男涉有重嫌。案經地檢署起訴，法官審理調查葉男累犯，判拘役40天，易科罰金新台幣一千元折算一天。

判決書指出，葉男於今年1月18日早上，前往市區一家便利超商，趁店員不注意時，徒手竊取商店架上的1瓶價值48元的紅標純米料理米酒，並將米酒放入隨身肩包內，即轉身走出店外。店長清點後發覺上開商品失竊，報警處理。

警方調院監視器，發現葉男涉有重嫌，循線將葉男帶回警局偵辦。葉男坦承犯案，被依竊盜罪嫌移送地檢署，檢察官偵結起訴。法官審理時，葉男辯稱自己待業心情不佳，且因天氣冷，想喝一杯暖身，但身上沒有錢，才會偷米酒來喝。

法官調查發現葉男曾於2017年在高雄犯竊盜罪，遭判有期徒刑8個月，並於2018年執行完畢，未料，5年內再犯竊盜罪，累犯。不過，考量經當事人雙方合意協商，加上被告坦承認罪，犯後態度良好，犯罪情節輕微，判處拘役40天，可易科罰金，緩刑2年。

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