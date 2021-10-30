聽新聞
test
0:00 / 0:00
最貴紅標料理米酒！台東男子偷1瓶遭判罰4萬元
台東1名葉姓男子僅因想喝一杯，明知身上沒錢，竟至便利超商竊取1瓶紅標純米料理米酒，店長清點發現短缺失竊，報警處理調後閱監視器，循線查獲葉男涉有重嫌。案經地檢署起訴，法官審理調查葉男累犯，判拘役40天，易科罰金新台幣一千元折算一天。
判決書指出，葉男於今年1月18日早上，前往市區一家便利超商，趁店員不注意時，徒手竊取商店架上的1瓶價值48元的紅標純米料理米酒，並將米酒放入隨身肩包內，即轉身走出店外。店長清點後發覺上開商品失竊，報警處理。
警方調院監視器，發現葉男涉有重嫌，循線將葉男帶回警局偵辦。葉男坦承犯案，被依竊盜罪嫌移送地檢署，檢察官偵結起訴。法官審理時，葉男辯稱自己待業心情不佳，且因天氣冷，想喝一杯暖身，但身上沒有錢，才會偷米酒來喝。
法官調查發現葉男曾於2017年在高雄犯竊盜罪，遭判有期徒刑8個月，並於2018年執行完畢，未料，5年內再犯竊盜罪，累犯。不過，考量經當事人雙方合意協商，加上被告坦承認罪，犯後態度良好，犯罪情節輕微，判處拘役40天，可易科罰金，緩刑2年。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言