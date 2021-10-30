妻難產成為植物人 夫訴請離婚 更一審大逆轉判准
羅男9年前與林女結婚，新婚妻產後因羊水栓塞合併心肺衰竭，所生女兒也於同年死亡，而林女迄今未清醒，已呈植物人狀態，經多年診治復健後仍無好轉，復原困難，羅請求離婚，一、二審以林女成為植物人，為難產所致，無可歸責之處，將羅請求離婚駁回，羅不服上訴，台中高分院更一審認林女呈植物人狀態，迄今已逾9年，無從預期何時能恢復意識，屬難以維持婚姻重大事由，全案大逆轉，判准予羅與林女離婚，可上訴。
羅主張，他與林女於2012年8月初結婚，林女於同年9月30日入院待產，10月1日剖腹產下幼女（幼女於10月25日死亡）。林女產後因缺氧性腦病變而成植物人狀態，經多年診治復健後仍無好轉，復原困難。因林女的病症，長期僅有夫妻之名，而無婚姻之實，因此請求離婚。
林女的家人表示，林女因缺氧性腦病變而成植物人狀態，是因生產過程中羊水栓塞所致，對雙方均屬悲劇，非可歸責於任何一方。
一、二審合議庭認造成林女罹患此病症，乃林女難產所致，非林女故意或過失，也非林女所願，雖結果肇致雙方無法共營夫妻生活，然並非有可責林女之處。從而，法官認為林女對於雙方婚姻所生重大破綻，應非屬「有責之一方」，羅男既未能舉證證明：就雙方婚姻所生重大破綻原因，因此判決羅男敗訴，羅不服上訴。
更一審合議庭以林女經多年治療及恢復時間，目前雖非處於深度昏迷，但她認知功能嚴重受損，不能言語，聽理解能力亦受損，幾乎全無與外界溝通能力，四肢自主活動之能力亦嚴重受損。嚴重缺氧性腦病變預後不佳，日後應無痊癒機會。
法官認林女呈植物人狀態，迄今已逾9年，無從預期何時能恢復意識與羅男共營夫妻生活，雙方徒有夫妻之名，無法達婚姻目的，任何人處於相同情況下，均將喪失維持婚姻的意願，堪認雙方婚姻已生破綻而無回復希望，屬於難以維持婚姻的重大事由，肇因於林女生產過程中發生羊水栓塞所致。經法官囑託台中榮民總醫院鑑定林女發生羊水栓塞原因為何，能否事先預測、預防等，該醫院回覆：造成羊水栓塞的原因並不清楚，目前較為醫界接受的假說是羊水進入母親血液中，並導致母親異常的免疫反應。羊水栓塞的風險因子包含剖腹生產，產鉗、真空吸引生產，前置胎盤或植入性胎盤，及子癲前症、子癲症。
但由於羊水栓塞過於罕見，沒有任何方式可以預測或預防羊水栓塞的發生。本件案例發生羊水栓塞的原因不明，羊水栓塞的發生無法事先預測或預防，足見林女於生產過程發生羊水栓塞，造成缺氧性腦病變而成植物人狀態，非可歸責於羅男。兩造間難以維持婚姻重大事由，既非應由夫妻之一方負責，雙方均得請求離婚。從而，羅男請求離婚即屬有據，應予准許。
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