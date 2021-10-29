因財報不實 群聯董事長潘健成遭判刑

群聯公司財報不實，董事長潘健成於2009至2014年指示部屬安排虛假（或循環）交易（即作假帳），經新竹地檢署依刑法偽造私文書、使公務員登載不實及證券交易法申報不實等罪嫌將潘健成起訴；新竹地院審理終結，潘健成使公務員登載不實的部分遭判刑1年10月，可易科罰金，違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，判刑兩年。

群聯2016年8月爆發財報不實案，2017年8月，新竹地檢署首度偵結此案時，考量潘健成自白犯行且未造成公司損失，作出緩起訴處分，緩處分金1億1千萬元。不過，全案送高檢署審查後，認為全案偵查不完備，發回續查，新竹地檢署偵查後認定，潘建成違反證交法，提起公訴。

法官調查，潘健成為達資金靈活運用及減少子公司資金持有成本，將資金移往香港子公司永馳，另指示部屬於2009至2014年安排假（或循環）交易，導致群聯與子公司的傳票、帳冊及財務報表不實。