菸品走私案二審開庭 吳宗憲張恒嘉否認犯罪

前國安局人員吳宗憲、張恒嘉涉菸品走私案，一審各遭判刑10年4月、10年2月；案經上訴，高院今天開庭，吳、張仍否認犯罪，辯稱不知代購菸品犯法。

吳宗憲當庭辯稱，是依歷年專案慣例處理，華航、海關、航警人員都未制止、提醒，他不知道這種行為是違法的；吳還稱，他在出訪專案中負責行政工作，代購菸品也是行政必須做的事情，並非他主動提出要求。

張恒嘉也當庭表示，沒有人告知他菸品是漏稅品，他只知道價格比較優惠，而且是依學長交接的慣例行事；張說，長官說要訂購菸品，他聯繫時任華航空品處組長黃川禎，對方回稱沒問題，還要他幫忙統計訂購數量，不知行為違法。

吳宗憲的辯護人則表示，吳宗憲主觀上認為買的是華航的免稅物品，並無逃漏稅，沒有犯罪故意；張恒嘉辯護人指出，本案被告LINE對話中雖提及此事要低調，但目的是避免造成社會觀感不佳，並非當時主觀上已有違法犯意。法官庭末諭知全案候核辦。

台北地檢署起訴指出，總統於民國108年7月出訪前，時任總統府侍衛室的吳宗憲代侍衛室各單位人員向華航預購9200條免稅菸品。

專機返國當天，張恒嘉指示華航人員將5個行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲及侍衛室駕駛將預購的9200條及機上購買的597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門課稅點，被當場查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣818萬9639元。

台北地方法院6月11日一審宣判，依貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，各判處吳宗憲、張恒嘉10年4月、10年2月徒刑，褫奪公權10年；黃川禎等其餘12名被告也被判有罪；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。