國安私菸案開庭 吳宗憲：買菸是總統出訪工作的一環

蔡英文總統前年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪重判10年4月、10年2月徒刑；吳、張不服上訴，台北高等法院今開庭，吳宗憲指出，在他認知中「買菸」是總統出訪專案任務中的一環。

吳宗憲庭上表示，他否認犯罪，認為自己無罪，他個人行為沒有犯罪意思，是基於歷年專案慣例購買菸品，華航、海關人員歷年來也沒有制止或提醒，他不知道行為觸法、違法。

法官問及吳宗憲和張恒嘉皆主張無不法意識，但是基於什麼裡由可以買超過一般人標準的免稅菸品；吳宗憲說，他依照歷年專案慣例，不認為自己如同一般旅客，且他不是第一次執行任務，是依信賴原則相信華航，華航也鼓勵他們「多買」，並提供正式menu、明細表給他們參考。

吳宗憲說，歷年搬運菸品時，他們是在公開場合，且沒有壓迫現場任何執行人員，航警、海關也會在現場，並沒有查驗或提醒，他因此認為行為合法、合理。

吳宗憲指出，他個人沒有菸品需求，但作為承辦人要負責統計菸品數量，工作傳承多年下來，他認為買菸就是行政工作必須做的事情，並非他主動。

法官問及總統出訪特勤主要工作是維安、國安嗎，是否也認為買菸是國安的一環？吳宗憲說，買菸不是國安一環，但他的工作也包括行政，因此他認知中買菸也是總統出訪專案任務行政工作的一環。

吳宗憲委任律師王振志表示，本案中吳宗憲有專案免驗特別旅客身分，檢調套用一般旅客適用標準，根本不合理，另他認為本案涉及憲法第22條基本權利保障；義務納稅人是菸商和華航，不應該是吳，無主觀上不可能有逃漏稅的故意。