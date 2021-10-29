徇私縱放人犯「敗壞風紀」 宜蘭警遭判1年

宜蘭縣礁溪警分局前忠孝派出所游姓警員於2018年至2019年間，縱放涉犯妨害公務、傷害等罪的人犯，另假借職務取得民眾個資，又假借職務機會、權力，傷害民眾身體。宜蘭地方法院認為，游姓警員嚴重敗壞風紀，依縱放人犯罪處有期徒刑1年、依個人資料保護法處有期徒刑3個月，以及犯公務員假借職務上之權力強制罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

時任忠孝派出所的游姓警員2018年10月16日凌晨3點多在派出所值班，處理前宜蘭分局邱姓偵查隊小隊長因酒醉被計程車載到派出所一事時，雙方爆發口角、肢體衝突。身受多處擦傷的游姓警員，因邱姓小隊長多次向其爆粗口，便將邱壓制在地、上銬逮捕，並告知涉犯妨害公務、傷害及公然侮辱等罪嫌。

游姓警員事後與邱姓小隊長、其家人商討和解，由邱交付8萬8千元和解金。游姓警員明知邱為依法已逮捕拘禁之人，自己並無擅自釋放權限，竟刪除刑事案件報告單內原記載妨害公務罪嫌的事實，以此方式讓邱自行離去。

另外，游姓警員同年12月30日下午近6點在礁溪鄉191線、玉石路口執行交通整理勤務時，攔查一名許姓自小客車駕駛，遭其疑不慎以車輪壓傷左腳。然而，游姓警員是車禍被害人，卻未依程序，交由交通事故處理人員處理。

游姓警員隔天下午在忠孝派出所，利用警用電腦，以偵辦許姓民眾過失傷害為由，登入「戶役政電子閘門」，又以追緝查捕逃犯為由，登入「刑案資料系統」查詢許的照片、戶役政資料和前案紀錄。游姓警員藉此蒐集許的個資，在2019年1月7日檢附查詢資料，向宜蘭地檢署提出過失傷害告訴。

而游姓警員2019年4月7日凌晨，行經壯圍鄉壯濱路三段時，看到坐在靜止機車上的李姓民眾要進入友人家中，懷疑其有酒駕情事，用手拉著對方腰帶以阻止進入，雙方進而發生口角、肢體拉扯。游姓警員將李過肩摔、噴灑辣椒水，造成他右手骨折、頭皮撕裂傷等，藉此妨害民眾離去的權利。

判決書指出，游行為時身為警員，應深知遵守法律秩序的重要性，竟然徇私縱放人犯、有虧職守，更直接妨礙國家司法權的行使；游假借職務機會取得民眾個資訊息、損及其權益，又傷害民眾身體、妨害其行使權力。

法官認為，游姓警員屬依法執行職務的人，當知應奉公守法卻縱放人犯，嚴重敗壞風紀，犯罪情節難謂輕微，依縱放人犯罪處有期徒刑1年，不得緩刑。

另外，游姓警員犯公務員假借職務上之機會，非於法定職務必要範圍內蒐集、處理及利用個人資料罪，處有期徒刑3個月，得易服社會勞動。至於公務員假借職務上之權利強制罪，游坦承犯行、與李姓民眾和解，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。