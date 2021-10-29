高中情侶公園涼亭嘿咻 父女偷拍傳爆料公社雙雙遭判刑

桃園翁姓男子見住家旁公園有1對高中情侶在涼亭性交，竟偷拍後傳到家人群組，女兒還上傳臉書爆料公社註明「學生在公園涼亭激情」，雙雙被依兒少性剝削罪嫌起訴；法院審酌，翁男和女兒明知學生未滿18歲還偷拍、散布，影響他們身心，各判1年2月、1月徒刑，均緩刑3年，可上訴。

檢警調查，翁男（61歲）去年5月28日下午4點多，從窗外看到1對穿制服男女在涼亭性交，偷拍將影片傳到家人的LINE群組，翁的女兒（34歲）再上傳爆料公社，並明確註龜山區幸福社區，網友紛紛留言說「果然是幸（性）福社區」。

轄區龜山分局獲報到場訪查，找到當時偷拍散布的翁姓婦女依法送辦，檢方訊時，2人坦承不諱，有相關PO文截圖、LINE對話佐證。

法院指出，警方到場查訪時，翁男開門並坦承拍攝影片、上傳到群組，並配合警方做筆錄，並經翁帶女兒到派出所，翁女也坦承是她上傳到爆料公社，認定翁女構成自首予以減刑。

法院也認為，翁男侵害少年、少女性自主權，對於2人身心發展影響甚巨，惡性非輕，其行為之原因、環境，在客觀上不足以引起一般同情，也無情輕法重顯可憫恕之情狀，不予以用刑法59條減刑。