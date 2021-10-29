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「白冰冰納命來」配骷髏頭女判拘役 白：每天膽戰心驚

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

貼「白冰冰納命來」配骷髏頭女判刑，白：每天膽戰心驚。圖／聯合報系資料照
貼「白冰冰納命來」配骷髏頭女判刑，白：每天膽戰心驚。圖／聯合報系資料照
雷姓女子人在臉書及白冰冰粉絲專頁貼文，嗆知名藝人白冰冰，「為了錢不惜犧牲親生女兒」、「白冰冰納命來」等，搭配骷髏頭圖案之背景。白冰冰得知後心生畏懼向警方提告恐嚇公然侮辱罪，白遞狀向法官說，她本人看到貼文後，心裡感到非常害怕，還經常於半夜作夢夢到被告要對她不利，每日都過得膽戰心驚。法官依恐嚇罪判雷女拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，雷女109年4月10日，在不詳地點，以不詳設備連結網際網路，在不特定人均得瀏覽之白冰冰臉書粉絲專頁直播影片留言區，張貼「XX的那麼多，經濟免疫力當然強」、「XX當然可以四處旅遊啊！乾淨的X嗎？」等文字訊息。

同年月11日，在不詳地點，以不詳設備連結網際網路，在不特定人均得瀏覽公開的雷女個人臉書頁面張貼「白冰冰：你是最XXXXXX，為了XX不惜犧牲XXXX」之貼文。12日，在不詳地點，以不詳設備連結網際網路，在不特定人均得瀏覽之公開個人臉書頁面張貼「白冰冰納命來（搭配骷髏頭圖案之背景）」之貼文，以此加害生命、身體之事恐嚇，讓被害人心生畏懼，致生危害於安全。

白冰冰得知後向新北市林口警分局提告，新北地檢署轉基隆地檢署偵查起訴。雷女辯稱，她是因為看了網路的報導，加上白冰冰不時在電視節目上哭訴她女兒的事情，她覺得白在消費她女兒，很生氣，覺得被白的形象騙了，才會張貼這些留言，但無恐嚇、公然侮辱的犯意。

白遞狀向法官說，她本人看到貼文後，心裡感到非常害怕，還經常於半夜作夢夢到被告要對她不利，每日都過得膽戰心驚。

白的助理作證，白冰冰看到「納命來（搭配骷髏頭圖案）」就覺得有點害怕，看了留言後，每天晚上睡覺前都會抓著她一起去檢查門鎖，有時候忘記鎖門，白會很緊張催促她快去鎖門。

法官審理指出，貼文中「納命來」的用語及骷顱頭圖案背景，足使接受到訊息的一般人聯想到被告可能加害告訴人之生命、身體，進而感受到生命、身體遭受威脅，並生有不安全感已屬惡害之通知，客觀上足使告訴人心生畏懼；公然侮辱部分，法官認為內容並未損害、減損白冰冰名譽，判無罪。

貼「白冰冰納命來」配骷髏頭女判刑，白：每天膽戰心驚。圖／聯合報系資料照
貼「白冰冰納命來」配骷髏頭女判刑，白：每天膽戰心驚。圖／聯合報系資料照

恐嚇 公然侮辱

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