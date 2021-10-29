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不滿寵物犬能進餐廳 2婦爆發激烈衝突提告

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

曾婦去年帶兒子去餐廳用餐，見楊女手中抱家犬，詢問餐廳員工確認可攜帶犬隻入餐廳，即心生不悅，曾婦告訴兒子說這家餐廳不衛生，楊女聽後與曾婦起爭執，辱罵曾婦「肖查某」等，2女發生拉扯，曾婦跌倒在地，遭楊女抓頭髮拖拉，致曾婦受傷提告，刑事庭依傷害罪將楊女判拘役40日，公然侮辱罪判處罰金5000元；民事部分判楊女賠償曾婦新台幣精神慰撫金新台幣6萬元。可上訴。

曾婦主張，她與兒子及楊女去年1月23日中午，在台中市某餐廳前排隊候位點餐，她見楊女手中抱著家犬1隻排隊，詢問該餐廳員工確認可攜帶犬隻入餐廳，即心生不悅，而對兒子稱此餐廳不衛生等語，楊女聽聞後心生不滿，兩人遂起口角爭執，楊女以「幹你娘」、「肖查某」辱罵她，貶損她的人格及名譽。

曾婦旋即拿出行動電話開啟錄影功能對楊女攝錄，楊女也亦持手機對她攝錄，雙方持續爭吵，並手持行動電話靠近對方錄影，未料，楊女徒手推開她持行動電話錄影的手，並在餐廳門口與她相互拉扯至餐廳櫃檯處，又相互拉扯至餐廳門口外，餐廳的陳姓店長見狀上前阻止，將兩人勸開。

楊女再進入餐廳點餐，雙方仍持行動電話相互錄影，後楊女以行動電話對外聯繫，而以手臂撥開她欲往門外走時，她出手推楊女背部，致楊女往前衝出門外，楊女轉身與她在餐廳門口發生激烈拉扯，她跌倒在地，楊女徒手抓她頭髮將往馬路方向拖拉，陳姓店長立即上前將兩人分開，她因而受有頭部外傷、雙側頭顳部挫傷、右膝挫傷、左手挫傷等傷害，遂請求損害賠償。

楊女辯稱，對曾婦主張的侵權事實不爭執，2人口角爭執導致互有傷害，並非她刻意為之，她就刑案有上訴，上訴的理由是判決不公平，她沒有前科，一直要求和解，對方不願意，她竟然被判比較重，請求駁回對方的訴請。

民事庭法官審酌，楊女公然侮辱曾婦，侵害曾婦的名譽權，足致曾婦精神上受有相當程度痛苦；另傷害曾婦身體，曾婦因而受有頭部外傷、雙側頭顳部挫傷、右膝挫傷、左手

挫傷、左膝擦傷等傷害，堪認肉體及精神受相當痛苦，判決楊女賠償曾婦6萬元。

曾婦去餐廳用餐，見楊女手中抱家犬，楊女詢問餐廳員工確認可攜帶犬隻入餐廳，曾婦心生不悅，2人發生激烈衝突，楊辱罵曾「肖查某」，2人拉扯間曾婦受傷，民事部分判楊女賠償曾婦新台幣精神慰撫金6萬元。圖／本報資料照
曾婦去餐廳用餐，見楊女手中抱家犬，楊女詢問餐廳員工確認可攜帶犬隻入餐廳，曾婦心生不悅，2人發生激烈衝突，楊辱罵曾「肖查某」，2人拉扯間曾婦受傷，民事部分判楊女賠償曾婦新台幣精神慰撫金6萬元。圖／本報資料照

公然侮辱 傷害罪

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