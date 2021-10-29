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華藝網詐500藝術家心血 林株楠與9業務員追加起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

全球華人藝術網負責人林株楠詐騙90位藝術家無償讓出著作權，被訴詐欺罪；檢察官清查林涉案卷證，查出另有400名老、中、青三代藝術家受害，傳喚確認後，今天再依詐欺罪追加起訴林、9名業務員共10人。

依起訴書認定，華藝網2011年4月為響應「建國百年」慶祝活動，在全台各地找尋藝術家簽名，向文建會申請100萬元補助，實際上，卻利用政府補助的制度，剽竊藝術家的智慧財產權、創作心血。

林株楠一度遭檢察官聲請羈禁見獲准，他犯案的對象諸連甚廣，包括國寶級水墨畫大師歐豪年等被害人，都在案發後按鈴對林提出告訴，檢方前經一波起訴，案件目前正由法院審理中。

檢方查辦本案，清出共有500名藝術家受害，有300多人提告；文化部長李永得曾形容本案是「台灣有史以來最大的藝術浩劫」。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

藝術家 詐欺 檢察官

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