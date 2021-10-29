與「第一女婿」共犯內線罪 蘇德建要化療監獄拒收

台開董事長蘇德建與前總統陳水扁女婿趙建銘共犯內線交易罪，判刑3年8月確定，台北地方檢察署本月26日傳喚蘇發監，蘇押解台北監獄後，聲稱要化療，獄方拒收，蘇被押回，檢察官訊後將蘇責付其家人，限制住居、出境、出海。

蘇德建未來是否再度發監執行？台北地檢署表示，將依監獄行刑法相關規定辦理，由執行科檢察官依權責行政裁量、審認。

蘇德建與前「第一女婿」趙建銘、前「第一親家」趙玉柱、寬頻房訊前總經理游世一等人共犯台開內線交易案，經16年審判，日前4人由最高法院判刑定讞，台北地檢署接到全案案卷後，火速辦理刑事執行業務。

其中，蘇德建由台北地檢署執行，趙建銘由台中地檢署執行，趙玉柱由台南地檢署執 行，游世一由台北地檢署執行。

蘇德建本月26日被傳喚到案後，依檢方指揮書發監台北監獄執行，不過，蘇德建聲稱健康狀況不佳，需進行化療等，還出示診療相關證明，台北監獄評估後，認蘇已符合拒絕收監規定，今天將蘇押返台北地檢署。