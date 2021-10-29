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賣超級搖頭丸害死3少年 毒販殺人罪沒事全輕判定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋吸收少年當「小蜜蜂」，進校園販售含有俗稱超級搖頭丸PMMA成分的毒咖啡包，一個月害3名少年喪命，基隆地方法院一審依販賣禁藥致死、殺人等罪判陳、吳25年、劉19年徒刑，二審逆轉改依販賣二級毒品罪輕判陳8年、吳7年6月、劉4年2月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

去年6月，連續有三名青少年暴斃死亡，檢察官相驗發現生前都施用含PMMA毒品咖啡包，追出陳（31歲）、吳（26歲）、劉（24歲）三男販毒

檢警查出，陳以3萬餘元購入130包PMMA毒咖啡包，交吳找劉、林姓高職生、許姓及陳姓少年，以每包600元價格對外兜售。林姓高職生與周姓、鄧姓少年施用後，分別在5、6月死亡；警方從死者生前交往查出三人涉案，三人坦承販毒，但否認有殺人故意。

基隆地院一審依殺人等罪論處，並指出3人明知賣出的禁藥已讓林死亡，卻心存僥倖繼續賣毒，明顯是輕忽人命、惡性重大，若不嚴懲將無從遏止利用青少年當校園販毒媒介的歪風。當時審判長劉桂金還說「一審用殺人罪重判，我願當第一人。」

但台灣高等法院二審僅依販賣二級毒品罪論斷，三人的刑度較一審大減，輕判陳8年、吳7年6月、劉4年2月徒刑，其中陳另因涉發起犯罪組織，合議庭宣告強制工作；最高法院認為二審判決認事用法、量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

毒販找學生當「小蜜蜂」，在校園兜售含有PMMA成分的毒咖啡包。圖／基隆市警局提供
毒販找學生當「小蜜蜂」，在校園兜售含有PMMA成分的毒咖啡包。圖／基隆市警局提供

殺人 毒品 販毒

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