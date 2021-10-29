調查官家庭紛爭 妻LINE群組貼夫不當圖文遭申誡
法務部調查局楊姓、李姓調查官為夫婦，2人因家庭紛爭，李女在LINE群組上貼楊男不雅照片，並影射群組中一名女子為小三。調查局記李女申誡1次。李女不服，提行政訴訟敗訴。
判決指出，楊男於民國109年間承辦調查局與某國立大學研究所共同舉辦的學術研討會業務，於通訊軟體LINE成立群組，邀請李女與該大學承辦人賴姓女子與研究所楊姓所長加入。
判決表示，李女去年7月間，在群組中張貼楊男身著女性睡衣及裸露上身僅著內褲等照片。李女、楊男於同年9月發生家庭紛爭，李女被楊男退出群組，李女透過LINE邀請楊男、賴女加入群組，在群組中貼文，影射楊男與賴女有不正常交往關係。
賴女看到後，將照片及李女貼文交給楊姓所長，楊姓所長向調查局反映，表達抗議。調查局由督察單位調查後，去年11月召開考績委員會，決議予李女申誡1次處分。李女不服，提起行政訴訟。
台北高等行政法院審理後指出，調查局考績會認定李女言行失檢，有損公務人員或機關聲譽，但情節輕微，處分申誡1次，適法有據，判決李女敗訴。全案可上訴。
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