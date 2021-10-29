員警被前妻檢舉經營傳銷事業 懲戒法院判記過1次

台北市警察局交通大隊廖姓員警106年起與前妻經營傳銷事業，2人離婚後，前妻檢舉廖男違法經營商業行為，北市府將廖男停職後移送懲戒。懲戒法院判處廖男記過1次。可上訴。

判決指出，廖男自民國102年起到台北市警察局交通大隊任職，交通大隊去年9月接獲民眾檢舉，指廖男經營多層次傳銷事業，違反公務員服務法有關公務員不得經營商業的規定，並附上相關證據。警方查出，檢舉人就是廖男的林姓前妻。

判決表示，廖男於l06年5月間申請加入傳銷公司的獨立超連鎖店主，並於同年9月間與林姓前妻到傳銷公司，以前妻名義辦理超連鎖事業經營權，並於l06年至l09年間賺取佣金新台幣37萬500元。

台北市政府認定，廖男參與並經營多層次傳銷事業行為，違反公務員服務法規定，使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散的不良觀感，並嚴重損害政府信譽，除了將廖男停職，並移送懲戒法院審理。

廖男答辯指出，傳銷公司採夫妻共同經營制度，前妻要求他掛名加入，他在交通大隊任職，公務繁忙，並非主要經營者，至多僅從旁輔助，或配合前妻於閒暇時去上課，所得佣金37萬500元也悉數匯入前妻帳戶內，他分毫未取。

懲戒法院認為，廖男確實參與獨立超連鎖店主的經營，至於加入的緣由為何及實際有無取得佣金，均僅可供懲戒處分輕重的參考，不能據以免責，判處廖男記過1次。全案可上訴。