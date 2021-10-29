快訊

長達九年檢查私處胸部的醫師竟是生父...她驚訝怒告

洛杉磯機場驚現槍手！數百名乘客「逃下飛機躲停機坪」

行政執行署士林分署拍賣會 緙絲唐卡藝術品吸睛

中央社 / 台北29日電

法務部行政執行署士林分署今天表示，11月2日將舉行拍賣會，其中以緙絲、唐卡藝術品最為特別，2件藝術品變賣價格均不到新台幣50萬元，歡迎民眾參加。

士林分署今天發布新聞稿指出，本次拍賣會以緙絲五爪金龍藝術品及唐卡宗教藝術品為亮點，只要民眾當天到場排隊應買，就有機會將以「五爪金龍」為圖騰的「緙絲」藝術品，及以「佛菩薩、本尊、護法、淨土」為圖像的「唐卡」宗教藝術品帶回。

新聞稿提到，民眾可到士林分署官網查詢拍賣公告，了解緙絲、唐卡藝術品的詳細資料，也可於拍賣會前一天（11月1日）下午2時至3時或拍賣會當日（11月2日）下午2時到場鑑賞。

士林分署還表示，當天另拍賣陽信商銀股票1119股及南港、士林、淡水、北投等地區土地，以及各式翡翠玉飾、南非真駝鳥皮名片夾等多樣變賣物件。

拍賣會 唐卡 淡水

延伸閱讀

影／雲林警官妻砂石行欠稅3900萬 警帳戶扣薪妻管收

當土地公鄰居 新北行政執行署拍賣18筆烘爐地土地

每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒變賣

談收藏市場的「世代交替」

相關新聞

男殺犬隻、賣狗肉 屏縣府開罰45萬遲未繳名下土地遭拍賣

法務部行政執行署屏東分署11月2日下午3點舉行「123聯合拍賣會」，陳姓男子在2015年遭動保團體檢舉，在民宅宰殺犬隻，...

抗告成功 李義祥交保發回重裁

0402太魯閣號撞車出軌案被告李義祥、華文好，羈押逾半年後被花蓮地方法院裁定交保，檢方不服提起抗告，花蓮高分院認為兩人犯...

砍傷「超艾夾」犯嫌又涉鬥毆獲交保 檢警研議抗告

今年初曾砍傷網紅「超艾夾」的「金毛」蔡姓男子25日涉率眾持刀鬥毆，警方將蔡男等6人依恐嚇、傷害等罪送辦，但高雄地院裁定2...

東石鄉滯洪池遭棄廢棄物多達50噸 檢警環成立專案查辦

嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，日前遭不肖業者棄置大量廢棄物，發出惡臭，疑有毒事業廢棄物，汙染水流，環保稽查...

手術誤判致病患行動不便 醫師過失傷害遭起訴

高雄某軍醫院洪姓骨科醫師為病患動手術，移除右膝增生腫瘤，將神經鞘瘤誤判為軟組織瘤或脂 肪瘤，將腫瘤兩端截斷摘除，術後發生...

女調查官閨房起勃谿 PO老公穿絨毛女睡衣、內褲噁照

調查局李姓女調查官與調查官楊姓夫婿，閨房勃谿，將楊穿絨毛女睡衣、上身打赤膊穿內褲的居家照PO在公務LINE群組，影射賴姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。