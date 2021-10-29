行政執行署士林分署拍賣會 緙絲唐卡藝術品吸睛
法務部行政執行署士林分署今天表示，11月2日將舉行拍賣會，其中以緙絲、唐卡藝術品最為特別，2件藝術品變賣價格均不到新台幣50萬元，歡迎民眾參加。
士林分署今天發布新聞稿指出，本次拍賣會以緙絲五爪金龍藝術品及唐卡宗教藝術品為亮點，只要民眾當天到場排隊應買，就有機會將以「五爪金龍」為圖騰的「緙絲」藝術品，及以「佛菩薩、本尊、護法、淨土」為圖像的「唐卡」宗教藝術品帶回。
新聞稿提到，民眾可到士林分署官網查詢拍賣公告，了解緙絲、唐卡藝術品的詳細資料，也可於拍賣會前一天（11月1日）下午2時至3時或拍賣會當日（11月2日）下午2時到場鑑賞。
士林分署還表示，當天另拍賣陽信商銀股票1119股及南港、士林、淡水、北投等地區土地，以及各式翡翠玉飾、南非真駝鳥皮名片夾等多樣變賣物件。
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