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砍傷「超艾夾」犯嫌又涉鬥毆獲交保 檢警研議抗告

中央社 / 高雄29日電

綽號「金毛」28歲蔡男今年2月在高雄一間舞廳外砍傷YouTuber網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」，事後雙方和解撤告。報系資料照
綽號「金毛」28歲蔡男今年2月在高雄一間舞廳外砍傷YouTuber網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」，事後雙方和解撤告。報系資料照
今年初曾砍傷網紅「超艾夾」的「金毛」蔡姓男子25日涉率眾持刀鬥毆，警方將蔡男等6人依恐嚇、傷害等罪送辦，但高雄地院裁定20萬交保，市警局長黃明昭建請雄檢研議抗告。

綽號「金毛」28歲蔡男今年2月在高雄一間舞廳外砍傷YouTuber網紅「含羞草日記」成員「超艾夾」，事後雙方和解撤告；但蔡男25日凌晨又涉入新興區七賢一路某大樓門口持刀鬥毆案，高雄地檢署檢察官林恒翠結合新興警分局、楠梓警分局、刑事警察大隊偵一隊組成專案小組，兩天內將蔡男和共犯等5人查獲到案，並依違反恐嚇、傷害、妨害秩序等罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄市政府警察局新興分局今天上午指出，蔡男自去年起至今年10月分別在新興、鼓山、苓雅區等地，檢察官林恒翠認為蔡反覆持刀傷人或暴力鬥毆，次數多達6次危害民眾生命安全，據此聲請羈押蔡男。但高雄地方法院法官審理後裁定以新台幣20萬元交保。

考量蔡男近期反覆實施暴力傷害行為，已危害社會秩序，造成人心惶惶，市警局長黃明昭除表慰勉之意全力支持，也建請高雄地檢署研議後續抗告必要性，或請法院預防性羈押或限制住居等適當裁定，目前已在研議當中。

警察 網紅 恐嚇

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