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東石鄉滯洪池遭棄廢棄物多達50噸 檢警環成立專案查辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，日前遭不肖業者棄置大量廢棄物，發出惡臭，疑有毒事業廢棄物，汙染水流，環保稽查人員到場檢視採樣，未發現有毒廢棄物，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸，上午環保局聯繫水利處用挖土機將廢棄物暫時移置岸上。

經訪談附近民眾提供線索，研判是前天半夜遭棄置，環保局立即與縣警局聯手查辦，調閱附近路口監視器追查可疑卡車；數量龐大廢棄物棄置滯洪池大排，阻塞汙染水流，破壞生態及水中生物，形同挑戰公權力，嘉義地檢署檢察長張曉雯昨天召集縣市環警調等相關機關代表，宣示捍衛國土及環境正義。

轄區朴子警分局比照重大刑案組專案小組偵辦，警方疑幕後有不法棄置廢棄物犯罪集團，挑選偏僻海邊，躲避監視器棄置；為避免影響大排水質，環保局聯繫水利處用挖土機，將掉落水中廢棄物暫時打撈上岸堆置。

檢方指揮警環等相關單位，全力追查棄置行為人及幕後指使者法辦，環保局說，依廢棄物清理法，棄置行為人除要面臨5年以下刑責，併科1500萬以下罰金，還要限期清理完成，環保局將與司法單位聯繫，提供清理情形給檢察官作起訴量刑參考。

依廢清法，土地所有人、管理人或使用人若因容許或重大過失，致土地遭棄置廢棄物，應負清除責任，善盡維護管理；民眾如發現可疑車輛或棄置情形，可通報當地派出所，或撥打環保局公害陳情專線：0800066666，共同打擊不法。

嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，遭不肖業者棄置大量廢棄物，環保稽查人員檢視採樣，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸。圖／嘉縣環保局提供
嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，遭不肖業者棄置大量廢棄物，環保稽查人員檢視採樣，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸。圖／嘉縣環保局提供
嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，遭不肖業者棄置大量廢棄物，環保稽查人員檢視採樣，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸。圖／嘉縣環保局提供
嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，遭不肖業者棄置大量廢棄物，環保稽查人員檢視採樣，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸。圖／嘉縣環保局提供
嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，遭不肖業者棄置大量廢棄物，環保稽查人員檢視採樣，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸。圖／嘉縣環保局提供
嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，遭不肖業者棄置大量廢棄物，環保稽查人員檢視採樣，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸。圖／嘉縣環保局提供

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