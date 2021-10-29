東石鄉滯洪池遭棄廢棄物多達50噸 檢警環成立專案查辦

嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池松子大排岸邊，日前遭不肖業者棄置大量廢棄物，發出惡臭，疑有毒事業廢棄物，汙染水流，環保稽查人員到場檢視採樣，未發現有毒廢棄物，大多是營建廢棄物篩分後的垃圾，有廢木板、衣服、枕頭等，重量多達50噸，上午環保局聯繫水利處用挖土機將廢棄物暫時移置岸上。

經訪談附近民眾提供線索，研判是前天半夜遭棄置，環保局立即與縣警局聯手查辦，調閱附近路口監視器追查可疑卡車；數量龐大廢棄物棄置滯洪池大排，阻塞汙染水流，破壞生態及水中生物，形同挑戰公權力，嘉義地檢署檢察長張曉雯昨天召集縣市環警調等相關機關代表，宣示捍衛國土及環境正義。

轄區朴子警分局比照重大刑案組專案小組偵辦，警方疑幕後有不法棄置廢棄物犯罪集團，挑選偏僻海邊，躲避監視器棄置；為避免影響大排水質，環保局聯繫水利處用挖土機，將掉落水中廢棄物暫時打撈上岸堆置。

檢方指揮警環等相關單位，全力追查棄置行為人及幕後指使者法辦，環保局說，依廢棄物清理法，棄置行為人除要面臨5年以下刑責，併科1500萬以下罰金，還要限期清理完成，環保局將與司法單位聯繫，提供清理情形給檢察官作起訴量刑參考。