手術誤判致病患行動不便 醫師過失傷害遭起訴
高雄某軍醫院洪姓骨科醫師為病患動手術，移除右膝增生腫瘤，將神經鞘瘤誤判為軟組織瘤或脂 肪瘤，將腫瘤兩端截斷摘除，術後發生腳麻、無力等併發症，行動不便；病患轉院治療才知神經損傷憤而提告。高雄地檢署依過失傷害罪嫌，起訴洪姓醫師。
洪姓醫師在檢方偵查中坦承，手術前診斷是軟組織，沒懷疑腫瘤侵犯神經，之前的檢查也沒辦法判斷是不是神經鞘瘤，手術時才發現腫瘤長在神經內，且腫瘤與神經沾黏嚴重，當時曾懷疑是神經鞘瘤，，剝離過程中，腫瘤與神經斷掉，當時研判侵犯的神經應該是周邊神經或神經的分支，對於患者影響應該不大，後來病理科檢查證實是神經鞘瘤，而且已有癌前病變，可能轉為神經鞘瘤，因有病變，腫瘤不拿掉對病患更不利。
起訴指出，傅姓病患在2019年1月右膝增生腫瘤到醫院求診，經核磁共振檢查，腫瘤影像腫瘤上、下2端都有「蒂」（stalk）狀結構，依文獻報告及教科書所載，這種腫瘤以神經瘤的可能性最大，應向患者告知適切的治療方針，避免徑行切除腫瘤造成神經損壞，但醫師未注意，錯誤判讀腫瘤為軟組織瘤或脂肪瘤，4個月後貿然進行「軟組織瘤良性腫瘤切除手術」。
依衛福部醫事審議委員會鑑定，若預知為神經鞘瘤，無症狀可保守治療觀察，若確實無法摘除，替代醫療方式是寧可不摘除，因其腫瘤生長速度緩慢，且癌變之機率低於1%，醫師將腫瘤兩端截斷、切除腫瘤，神經損傷機會自然較高，與一般神經鞘瘤手術有所不同，認為醫師醫療處置似有不當，有違反醫療常規之嫌。
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