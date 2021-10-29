女調查官閨房起勃谿 PO老公穿絨毛女睡衣、內褲噁照

調查局李姓女調查官與調查官楊姓夫婿，閨房勃谿，將楊穿絨毛女睡衣、上身打赤膊穿內褲的居家照PO在公務LINE群組，影射賴姓女大學教職人員是「小三」，被記申誡，李女提告撤銷懲處，台北高等行政法院審理，判決駁回。

李女與楊都是法務部調查局外勤處站的調查官，楊因承辦調查局與國立中興大學研究所舉辦的學術研討會，在LINE建立「10/15研討會」群組，邀聯繫窗口賴姓女子、楊姓所長及李女加入。

2020年7、8月，李女PO了楊在家穿著女性絨毛睡衣折棉被、穿著四角內褲在睡覺等不雅照片在群組上，引起群組騷動。

2020年9月，李女、楊失和，李女的LINE被楊封鎖，她又上群組PO了使賴女誤會的訊息，包括「 幹嘛把大家踢出去啊？」「怕什麼不敢講？」「不是說怕亂搞被我發現？」希望楊看見、可以回應她。

賴女後來透過校方向調查局反映，調查局督察處2020年11月19日召開考績會，處分李女申誡，李女提復審經公務員保訓會駁回，提起行政訴訟。

李姓女調查官說，她PO訊息並沒有言行不檢，對調查局業務也沒有影響，更沒有損害調查局的形象，且照片不涉及猥褻、性暗示；李女說，她向賴女道歉過，獲賴女釋懷，她不應該被記申誡。

李女辯稱，因調查局劉姓處長覺得辦活動卻搞事，很沒面子，才上報督察處處理，調查局查辦時，僅憑劉處長的個人言論作論處心證，還濫用法律函釋、加油添醋，立場明顯偏頗，只處罰楊警告，懲處也不公正，根本「大砲打小鳥」。

調查局說，公務員舉凡酒駕、酒後鬧事、婚外情、家暴等私領域行為，只要成立即損及機關聲譽，常會懲處個案。

調查局又表示，李姓女調查官深更半夜騷擾賴女，影射賴女是「小三」，劉處長還因此當面道歉，楊也被調職，李女亂PO訊息，害業務差點開天窗，如不處理，則調查局的紀律就會蕩然無存。