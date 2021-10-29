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分隔兩地14年無嘿咻 妻以獨守空閨請求離婚獲准

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人阿雪（化名）以丈夫阿隆（化名）長期在大陸經商，已14年無嘿咻，縱然返家卻睡在女兒房間，讓她孤單獨自睡，以2人無夫妻之實請求離婚，並要求給付女兒的扶養費，台中地院法官認2人有難以維持婚姻的重大事由，判決准予離婚，且阿隆給付阿雪新台幣49萬3850元。可上訴。

阿雪主張，她與阿隆於1989年結婚，婚後尚稱美滿。詎料，他自2001年起至大陸經商，起初3個月至4 個月返家一次，但自2007年起返家後，2人即無性行為。他於2009年後一年僅返家一、二次。

丈夫阿隆於2011年間非但返家次數僅一年一、二次，返家後睡女兒房間，而讓她孤單一人

睡主臥室，2015年後連過年都未返家，亦不與她聯絡，他去大陸地區工作彷彿人間蒸發一般，2人徒具夫妻之名，而無夫妻之實，甚至行同陌路，因此請求離婚。

阿雪又說丈夫自2001年10月間至大陸工作，起初每月匯回家裡約新台幣5萬2000 元至5萬9000 元，他自2004年2月起在大陸地區創業，每月約匯回家裡1萬元至3萬元，至2007年起逐漸減少為每月1 萬元，後來至2009年起即未再匯款回家，由她獨立扶養女兒至成年。因此請求給付撫女兒的費用。

阿隆未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。

女兒作證稱「父親自2001年就去大陸，初期一年回來一、二次，後來幾乎都沒有回來，我知道他是因經濟關係，拼命的要賺錢，但賺不到錢他就不回來了，父母過往常因為經濟問題而吵架所以關係不好，後來父親從大陸返台後，都是自己睡，和母親都不講話、沒有互動」。

法官審酌，阿隆與阿雪長期分隔兩地，聚少離多，而2人均未積極溝通、尋求解決，消極地放任彼此嫌隙加深，婚姻破綻擴大，雙方對於婚姻維繫均未有所意願與努力，造成2人婚姻難以維持重大事由，因此判決准予離婚。

婦人以丈夫長期在大陸經商，已14年無嘿咻請求離婚，台中地院法官認2人有難以維持婚姻的重大事由，判決准予離婚。可上訴。圖／本報資料照
婦人以丈夫長期在大陸經商，已14年無嘿咻請求離婚，台中地院法官認2人有難以維持婚姻的重大事由，判決准予離婚。可上訴。圖／本報資料照

婚姻 離婚

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