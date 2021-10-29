男殺犬隻、賣狗肉 屏縣府開罰45萬遲未繳名下土地遭拍賣

法務部行政執行署屏東分署11月2日下午3點舉行「123聯合拍賣會」，陳姓男子在2015年遭動保團體檢舉，在民宅宰殺犬隻，縣府開罰，未料2108年再次遭民眾舉報，屏東縣府依違反動保法共重罰45萬元，陳遲未繳罰緩，下周聯合拍賣會，將拍賣陳繼承而來的名下所有不動產持分，共有5筆土地，都在萬丹鄉。

行政執行署屏東分署指出，陳在2015年間遭動保團體向屏東縣政府檢舉在民宅宰殺犬隻，縣府派人到場查緝，查獲犬隻遺體及肉塊，陳坦承賣狗肉，縣府依據動物保護法開罰，陳在2018年再次被民眾舉報，縣府派人到現場，從冰箱帶回肉品，檢驗後為狗肉。

陳一犯再犯，忽視動物權益、挑戰公權力，縣府依動物保護法規定處最高罰鍰，兩件共裁罰45萬元，陳未繳交罰鍰，遭移送屏東分署執行，屏東分署指出，陳男還有積欠其他罰緩，曾拍賣陳的小貨車並扣押存款而有部分徵起，動保法開罰45萬元罰鍰，遲未繳清，為確保動物權益及彰顯嚴懲決心，將繼續拍賣義務人繼承而來之名下所有不動產持分，這5筆土地都在萬丹鄉，其中有兩筆上方有墳墓。

屏東分署指出，依據動物保護法第27條規定，主管機關可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布姓名、照片及違法事實，縣政府嚴罰移送後，分署必強力執行，不論是動產、不動產、薪水、股票或保險金，都會成為查封扣押的標的，若分署查獲義務人有脫產，依法限制出境及聲請拘提、管收。

屏東分署指出，當天拍賣的不動產還有屏東市、鹽埔、內埔、車城、佳冬及枋寮的土地，有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，動產有實用又搶手的新古機車2部，車齡僅1年至3年，已進入二拍的太平洋電纜與緯來電視股票。